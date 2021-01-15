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Тіна Кароль знову оскандалилася, запросивши шанувальників в російську соцмережу

Автор: Lite

Тіна Кароль потрапила в черговий скандал після того, як закликала шанувальників приєднається до своєї сторінці в забороненої в Україні соціальній мережі "Однокласники".

Популярна українська співачка опублікувала в Instagram-stories запрошення на її сторінку в "Однокласниках".

Тіна Кароль закликає приєднатися до неї в "Однокласниках" (фото: instagram.com/tina_karol)

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Варто зазначити, що у квітні 2017 року в Україні на 3 роки заблокували доступ до російських веб-ресурсів "Вконтакте", "Однокласники", "Mail.ru", "Яндекс". У травні 2020 року блокування сайтів було продовжено ще на три роки.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль закликала прихильників приєднається до своєї сторінки в соціальній мережі "ВКонтакте". При цьому на офіційній сторінці співачки у "ВКонтакте" зараз більше ніж 373 тисяч передплатників. Адміністратори активно ведуть сторінку і публікують різні опитування, цитати тощо.

Нагадаємо, Тіна Кароль висловилася про мітинг під будівлею Кабміну, в якому брали участь деякі українські зірки, незадоволені скасуванням концертів та обмежувальними заходами на проведення виступів через карантин в Україні.

Співачка заявила, що концертний локдаун навесні її теж торкнувся, але вона з розумінням ставиться до введених правил.

Раніше ЗМІ дізналися, як і скільки Тіна Кароль заробляє на карантині.

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