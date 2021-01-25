Тетянин день 2021: гарні поздоровлення у віршах, прозі та листівках

Початок останнього тижня січня збіглося з Тетяниним днем, який щорічно відзначається 25 січня. Тетяна також вважається покровителькою студентів. У перекладі з грецької мови "татто" означає "засновниця", "упорядниця".

Якщо у вас є рідні, друзі чи знайомі з прекрасним ім'ям Тетяна, то не забудьте їх привітати з цим чудовим святом. Редакція Lite зібрала для вас найкрасивіші поздоровлення у віршах, прозі та листівках.

Привітання у віршах

***

Тетянка, мила, прийми вітання:

Щастя, рідна, великого везіння,

Море квітів, розуміння, удачі,

Років тобі довгих на додачу!

Виконай, рідна, всі свої бажання,

Були щоб на користь всі твої старання,

Очі щоб іскрилися, щоб душа пурхала,

І бід щоб, Танюша, ти в житті не знала!

Веселою будь, енергійної і славною,

Ніжною, коханою, з походкою плавною,

Лагідною, доброю, з відкритою душею,

Всіма коханою і дуже простою!

***

Тетянин день прийшов,

Вас з цим вітаємо!

І день відзначити добре

Щиро вам бажаємо!

***

Що побажати тобі, Тетяна?

Любові, добра два океану,

Щоб щастя лилося через край

Отримуй подарунки частіше.

Здоров'я щоб не підводило,

Від життя все щоб отримала.

Щоб сльози були від щастя,

Щоб ніколи не знати негоди.

Будь щирою, завжди коханою,

Для всіх близьких - неповторною.

Не засмучуйся ніколи,

В душі ж хай живе весна.

***

Хай ці рядки гріють твою душу,

І збудеться бажане в них,

Будь щаслива, як ніколи, Танюша,

І цим щастям обдаруй інших!

Нехай все, що даруєш безоплатно людям,

Повернеться, примножившись подвійно,

Нехай все, чого бажаєш, поряд буде,

Як у казковому, чарівному, доброму сні!

***

Сонце вранці-рано

Над землею злетіло

Вітати воно Тетяну

Першим захотіло.

Слідом за сонцем приймай

Мої вітання,

Хай помножить тобі життя

Миті радості.

Я бажаю бути веселою,

Частіше посміхатися,

Щоб з любов'ю і щастям

В житті не розлучитися.

***

Шлю сьогодні вранці рано

Поздравок тобі, Тетяна,

Щоб тебе він розбудив,

День твій свято перетворив.

Щоб у відповідь ти посміхнулася,

Радість в серце щоб прокинулася.

Я хочу, щоб ти сміялася,

Щоб мрії завжди збувалися,

Щоб здійснилися бажання

У моєї коханої Тані.

***

Тетяна, мила моя,

Тебе хочу привітати я

І побажати, щоб мрії

Всі раптом здійснилися, а ти

Щоб все мріяла і мріяла...

І щоб вмить багачкою стала:

Свій бізнес, яхта, літак,

На морі дача, в євро рахунок.

Здоров'я, щастя на роки!

І щоб нам бути поруч завжди.

***

Поздоровлення в прозі

***

Танюша, вітаю тебе. Бажаю тобі, люба, вічного щастя і краси, світлих ідей і приголомшливих успіхів, неймовірних пригод і високих досягнень, хорошого здоров'я і чудового настрою.

***

Танюша, нехай твоє щастя ніколи не кінчається, а все, що ти для себе вирішила - здійснюється. Здоров'я і душевний спокій залишаються головними супутниками твого гарного настрою. Посміхайся частіше, моя дорога, адже посмішка здатна творити чудеса.

***

Таня, Танечка, Танюшка, щиро вітаю з твоїм днем, нехай він подарує тобі незабутню радість і море вражень. Бажаю великого успіху і щирої любові, доброго здоров'я і жіночого щастя на життєвому шляху, море посмішок, до бажань прагнення, високих успіхів і великого везіння.

***

Наша сонячна Танюша! твій світ і турбота освітлює все навколо, роблячи світ тепліше і яскравіше! Хочу побажати тобі щирого щастя, безперешкодного здійснення всіх твоїх бажань, взаємної любові та неземного щастя!

***

Привітання в листівках

Привітання з днем Тетяни в листівках (фото з соцмереж)

Нагадаємо, астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 25 по 31 січня.

Раніше в Раді взялися за вихідні. Перенесення робочих днів через свята можуть скасувати.