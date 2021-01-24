Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 25 по 31 січня: період буде дуже відповідальним

Гороскоп з 25 по 31 січня для всіх знаків Зодіаку (Колаж РБК-Україна)

Гороскоп на останній тиждень січня говорить про те, що очікується складний і відповідальний період для більшості представників зодіакального сузір'я. Очікується багато дрібних клопотів, а кінець тижня загальмує всі важливі справи.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 25 по 31 січня. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Слідкуйте не тільки за своїми діями, але і за формулюваннями – вони можуть принести чимало клопоту. Вихідні проведіть вдома, в гордій самоті. Не займайтеся активними справами або спортом, найкраще – улюблене спокійне заняття. В будні дні очікуються успіхи в роботі та знайомство з цікавою людиною. У спілкуванні постарайтеся проявити більше поступливості та ввічливості.

Телець

Почніть тиждень з прибирання, наведення порядку та очищення енергетики вдома, набуття внутрішньої гармонії. Тельцям важливо позбутися від страхів і забобонів, які гальмують їх розвиток. Настає той тиждень, коли робота над собою буде коштувати багатьох зусиль, але це дасть набагато більше користі, ніж зазвичай. Також цей період може стати дуже плідним для навчання або ділового спілкування.

Близнюки

Відкладіть далекі поїздки, особливо на машині. Постарайтеся більше дихати свіжим повітрям і розслабитися. Змініть мислення і зрозумійте, що у всіх бідах не можуть бути винні випадковості. Ми самі вибираємо свою долю і потрібно робити все, для того, щоб амбіції перетворювались в реальні цілі. А лінь і прокрастинація в останній тиждень січня приведуть вас до програшу.

Рак

Завдання на цьому тижні вам доведеться вирішувати набагато швидше і не варто нічого відкладати на потім. Є ймовірність, що всі відкладене в сторону так і залишиться в планах. На вихідних Раків почне підводити пам'ять та інтуїція. Якщо ви вирішите присвятити час роботи, то нехай це будуть спокійні, прості та монотонні справи. До 29 січня можна займатися шопінгом.

Лев

Буває так, що мрії та бажання не хочуть збуватися, щоб ми для цього не робили. Левам варто пам'ятати про це найближчими днями, оскільки їх чекає доленосний період. Категорично не можна чекати біля моря погоди – це загрожує неприємностями. Будьте обережні з людьми навколо і скрізь – вони можуть говорити одне, робити друге, думати третє. Якщо є сумніви – не довіряйте.

Діва

Обережними слід бути тим, хто за кермом. Дотримуватись правил дорожнього руху потрібно обов'язково водіям, і пішоходам. Якщо ви хотіли почати фізичні тренування – настав ідеальний період. Зірки та планети обіцяють вам нове захоплення, нове джерело доходу. А ось ретроградний Меркурій спровокує плітки, не довіряйте розповідям інших.

Терези

Зірки обіцяють успіх у любовних пригодах і романтиці. Самотні Терези зможуть зустріти свою половинку. Однак, варто пам'ятати, що необхідно перевіряти любовну сумісність, оскільки пристрасть часом затуманює мозок і очі. Наприкінці тижня можливе поширення брехливої інформації – остерігайтеся обману. Всі важливі покупки потрібно зробити в першій половині тижня, і не носіть з собою велику кількість грошей.

Скорпіон

Начиніть тиждень з великих і важливих справ. Постарайтеся не витрачати час даремно, оскільки позитивна енергетика буде в обмеженій кількості. Не виключені стреси. Тиждень дуже продуктивний, не тільки в плані роботи, але й у сфері дозвілля. На вихідних звільніть себе від важливих справ, не ходіть в магазини, не плануйте поїздки. Побудьте вдома, зі своєю сім'єю і відпочиньте.

Стрілець

Очікується безліч побутових проблем і винні в цьому будуть зірки та планети, які увійдуть в дисонанс. Тиждень стане дуже непростий – можуть зриватися плани, змінюватися обставини. Постарайтеся не сваритися з оточенням, не погіршувати складну обстановку. В кінці тижня можливі позапланові витрати, постарайтеся не панікувати.

Козоріг

Тиждень стане не з найприємніших і зірки обіцяють безліч негативних зустрічей. Це можуть бути випадкові люди або клієнти по роботі. Козерогам доведеться запастися терпінням і бути гранично уважними до потреб своєї сім'ї, власного здоров'я. Не перевантажуйте себе роботою, більше відпочивайте і не витрачайте час на другорядні завдання.

Водолій

Водоліям астрологи обіцяють збільшення щастя у всіх аспектах. Їм варто пам'ятати, що немає нічого неможливого. Будь-якої мети можна досягти, але на кожну потрібен деякий кількість часу. Також потрібно витрачати час на роботу і захоплення. А ось впадати в депресію і зациклюватися на минулому – не треба, в кінці січня це може спричинити проблеми по всіх фронтах. В особистому житті уникайте публічних сварок, візьміть паузу.

Риби

Будьте обережні, можуть розвиватися кармічні сценарії. Це означає, що багато подій, що будуть відбуватися – незворотні. Астрологи радять Рибам розслабитися і не нервувати, оскільки Всесвіт все одно внесе свої зміни в життя, як би Риби не намагалися цьому опиратися. Запасіться терпінням. У фінансовій та любовній сфері не поспішайте з прийняттям рішень – є ризик помилитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали гороскоп для жінок з 25 по 31 січня.

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