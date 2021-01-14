Старий новий рік 2021: що ні в якому разі не можна робити сьогодні

Старий Новий рік українці відзначають 14 січня. Свято має важливе значення для православних християн, оскільки цей день пов'язаний відразу з кількома важливими подіями. Які прикмети, традиції і головні заборони цього свята - читайте в нашому матеріалі.

Так, згідно з юліанським календарем (до прийняття григоріанського в 1918 році, 1582 - на Західній Україні), саме цей день пов'язували з новим циклом так званого Сонячного кола.

Крім того, 14 січня - день святителя Василія Великого, одного з найбільш шанованих вчителів церкви.

Також 14 січня - приходить Старий Новий рік, який зустрічають в ніч з 13 на 14 число.

Головний обряд свята

На Старий Новий, 14 січня, прийнято посівати. В обряді не можна брати участь жінкам - тільки хлопчикам або чоловікам. В будинок першим має увійти представник чоловічої статі, це, за переказами, принесе достаток і багатство на наступний рік.

Прийнято посівати з самого ранку, а найкраще до сходу сонця. Самому першому посевальщику дарували самі багаті подарунки, тому хлопчаки намагалися встати якомога раніше, щоб встигнути першими обійти будинку.

Посівальник приносить в будинок жито і пшеницю, розсіває їх по підлозі при цьому наспівуючи пісню-посевалку або розповідає віршик. Крім того, вважалося, що чим більше хлопчаків прийде посівати, тим щедрішим буде новий рік.

Що категорично не можна робити 14 січня

Як ми повідомили раніше, першим у дім на Старий Новий рік повинен зайти чоловік, а посівати жінкам, дівчатам, дівчатам - категорично заборонено. Зерно, розсипанне по підлозі не можна прибирати до заходу.

за старим повір'ям, за столом не можна пити по одній чарці, треба випити відразу по другій, "до пари", щоб літні подружжя прожили цей рік разом, а хлопці та дівчата скоріше знайшли собі другу половинку.

не Можна залишати посівальників без нагороди, а також не можна не впускати їх в будинок.

Як ми раніше писали, всі традиції і заборони на Маланки і Василя.