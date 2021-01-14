Старий Новий рік 2021: щиросердечні вітання та яскраві листівки

Старий Новий рік 14 січня в Україні є неофіційними, але улюбленим традиційним святом, що відзначається ще по старому - Юліанському - стилю. Він завершує новорічно-різдвяний цикл свят, який не можна уявити без щедрівок і посівань, а також теплих привітань і найкращих побажань рідним, друзям і близьким.
Ми зібрали для вас оригінальні та дотепні поздоровлення у віршах для дорослих і дітей, прикольні СМС, а також яскраві листівки з нагоди свята.
Старий Новий рік у хаті,
Знову на столі кутя,
Вам бажаю в славне свято
Я щасливого життя.
Миру у сім'ї, достатку,
Розуміння і кохання,
Хай збуваються всі мрії,
Всі ідеї та бажання.
Хай лунає в домі вашім
Гомін і веселий сміх.
Дід Мороз хай припізниться,
Радості підкине міх.
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На Старий Новий рік
Щоб поганий настрій втік.
Щоб все бажане збулось,
А загублене - знайшлось.
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Листівки зі Старим Новим роком (фото: pinterest.com)
***
Зі Старим Новим вас роком
Привітати хочу я.
Хай достаток буде в хаті,
В радості живе сім’я.
Мир панує хай в оселі,
Розуміння і добро,
Хай завжди вас зігріває
Душ споріднених тепло.
***
Шлю вітання щирі вам
Зі Старим Новим роком!
Хай не буде в ньому ям,
Що вийдуть вам боком.
Хай приносить щастя він,
Вдачу подарує.
Буде безліч гарних змін,
Хай життя вирує!
***
Тільки в нашого народу є таке чудове свято,
Щоби через дві неділі Новий рік знов зустрічати.
Будьте ж вдвічі щасливіші, ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік, зичить Старий Новий рік!
Веселіться та радійте, нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне, добрий Старий Новий рік!
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Листівки зі Старим Новим роком (фото: webmandry.com.ua)
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Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім'ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби в Старий Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
Листівки зі Старим Новим роком (фото: cards.tochka.net)
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Чи вiн старий, чи може він новiший -
Хай голову над цим ламає дехто iнший.
Тебе ж я просто хочу привiтати,
Здоров'я, радостi, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
Коротше - зі старим Новим роком!
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Старий Новий рік для тих,
Хто відсвяткувать не встиг.
Новий рік якщо проспав,
І салат не скуштував,
Ти сьогодні наливай,
Про харчі не забувай,
Наминай все, їж і пий,
Лише посуд ти не бий!
А танцюй і веселись,
І сьогодні не журись!
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Листівки зі Старим Новим роком (фото: inforoom.com.ua)
Раніше ми розповідали, що не можна робити на Старий Новий рік, щоб не впустити біду в свій дім.
Також ми писали про те, що нещодавно українці назвали улюблені свята новорічного циклу.