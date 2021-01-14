Старий Новий рік 2021: щиросердечні вітання та яскраві листівки

Старий Новий рік 14 січня в Україні є неофіційними, але улюбленим традиційним святом, що відзначається ще по старому - Юліанському - стилю. Він завершує новорічно-різдвяний цикл свят, який не можна уявити без щедрівок і посівань, а також теплих привітань і найкращих побажань рідним, друзям і близьким.

Ми зібрали для вас оригінальні та дотепні поздоровлення у віршах для дорослих і дітей, прикольні СМС, а також яскраві листівки з нагоди свята.

Привітання зі Старим Новим роком 2021

Старий Новий рік у хаті,

Знову на столі кутя,

Вам бажаю в славне свято

Я щасливого життя.

Миру у сім'ї, достатку,

Розуміння і кохання,

Хай збуваються всі мрії,

Всі ідеї та бажання.

Хай лунає в домі вашім

Гомін і веселий сміх.

Дід Мороз хай припізниться,

Радості підкине міх.

***

На Старий Новий рік

Щоб поганий настрій втік.

Щоб все бажане збулось,

А загублене - знайшлось.

***

Листівки зі Старим Новим роком (фото: pinterest.com)

***

Зі Старим Новим вас роком

Привітати хочу я.

Хай достаток буде в хаті,

В радості живе сім’я.

Мир панує хай в оселі,

Розуміння і добро,

Хай завжди вас зігріває

Душ споріднених тепло.

***

Шлю вітання щирі вам

Зі Старим Новим роком!

Хай не буде в ньому ям,

Що вийдуть вам боком.

Хай приносить щастя він,

Вдачу подарує.

Буде безліч гарних змін,

Хай життя вирує!

***

Тільки в нашого народу є таке чудове свято,

Щоби через дві неділі Новий рік знов зустрічати.

Будьте ж вдвічі щасливіші, ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік, зичить Старий Новий рік!

Веселіться та радійте, нам ступає на поріг,

Дивне свято, незбагненне, добрий Старий Новий рік!

***

Листівки зі Старим Новим роком (фото: webmandry.com.ua)

***

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім'ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби в Старий Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Листівки зі Старим Новим роком (фото: cards.tochka.net)

***

Чи вiн старий, чи може він новiший -

Хай голову над цим ламає дехто iнший.

Тебе ж я просто хочу привiтати,

Здоров'я, радостi, кохання побажати!

Можливо, позабув щось ненароком,

Коротше - зі старим Новим роком!

***

Старий Новий рік для тих,

Хто відсвяткувать не встиг.

Новий рік якщо проспав,

І салат не скуштував,

Ти сьогодні наливай,

Про харчі не забувай,

Наминай все, їж і пий,

Лише посуд ти не бий!

А танцюй і веселись,

І сьогодні не журись!

***

Листівки зі Старим Новим роком (фото: inforoom.com.ua)

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Старий Новий рік, щоб не впустити біду в свій дім.

Також ми писали про те, що нещодавно українці назвали улюблені свята новорічного циклу.