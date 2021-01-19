Водохреще Господнє: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети

Хрещення Господнє святкується 19 січня (колаж РБК-Україна)

Хрещення Господнє відзначають 19 січня 2020 року. Це свято, встановлене на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.

Під час хрещення, згідно з синоптичними Євангеліями, на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба; одночасно голос з небес проголосив: "Цей є Син Мій улюблений, в Якому Моє благовоління".

Історія свята Хрещення Господнє

Згідно з євангельським оповіданням, до Іоанна Хрестителя, який був біля річки Йордан в Вифаварі, в 30-річному віці прийшов Ісус Христос з метою прийняти хрещення, під час якого було всенародно засвідчено месіанське призначення Ісуса Христа.

Хрещення Христове, що відбулося тоді, розглядається як перша подія його суспільного служіння. До речі, точне розташування місця хрещення Ісуса Христа невідомо. Більшість ранніх грецьких рукописів Нового Завіту називають місце Хрещення Ісуса Віфанією Заіорданською.

Рання згадка про особливе шанування води, набраної в день Хрещення і про її чудесні властивості (в першу чергу, здібності не псуватися протягом довгого часу) міститься в одній з антиохійських проповідей святителя Іоанна Златоуста: "У це свято всі, почерпнувши води, приносять її додому і зберігають на весь рік, бо сьогодні освячені води; і відбувається явне знамення: ця вода в суті своїй не псується з часом, але, почерпнута сьогодні, вона цілий рік, а часто два і три роки, залишається неушкодженою і свіжої"

Прикмети на Хрещення Господнє

Народні повір'я свідчать, що прикмети, помічені на Водохреща 19 січня - найвірніші. Наприклад:

Якщо у цей день стоїть ясна погода і мороз, то літом слід чекати засухи, а якщо сніжна і похмура, то рясний урожай.

Якщо під повний місяць відбудеться Богоявлення, то може статися великий розлив, а якщо чути частий гавкіт собак - до великої кількості дичини.

У водохресний опівдні люди дивилися в небо - якщо на ньому були сині хмари, то вірили у врожайний рік.

Головні заборони сьогоднішнього дня

У цей день небажано користуватися ножицями, щоб не зістригти свою долю.

Не можна пірнати в ополонку на Водохреще до сповіді і причастя.

Не можна плакати і сваритися, інакше будеш нещасним весь рік.

На Водохреща категорично не можна гадати, щоб не накликати біду.

Як ми раніше писали, красиві картинки і поздоровлення для улюблених людей на Хрещення 2021.