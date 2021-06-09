Сонячне затемнення 2021 принесе важливі зміни: чого побоюватися, а в чому чекає удача

Кільцеве сонячне затемнення відбудеться в четвер, 10 червня, в знаку Зодіаку Близнюки. Астролог розповіла, що рекомендується робити в цей період, з чим потрібно почекати, і які зміни можуть відбутися.

Про це нам повідомила знаменитий астролог Аріна Артуровна.

Затемнення буде проходити за участю ретро Меркурія, Нептуна і Сатурна, що буде зачіпати теми кар'єри, роботи, зобов'язань і почуттів. Сонячне затемнення в Близнюках буде давати людям енергію і підприємливість.

У політичній і військовій сфері може викликати раптові переміщення армій і виступ лідерів громадських організацій з неправдивою інформацією.

Рекомендується в цей час:

займатися торгівлею,

розширювати спілкування,

виступати на публіці,

змінювати сферу діяльності.

Не рекомендується:

Тривалі поїздки і далекі подорожі.

Укладання договорів.

Давати обіцянки.

Порожня балаканина.

Лікування і оперування органів дихання, бронхів, легенів, трахеї. А також язика, нервової системи і верхніх кінцівок від пальців до плеча.

Зазначимо, що кільцеве сонячне затемнення розпочнеться близько 13:41 за київським часом і триватиме півгодини. Частково його можна буде побачити і на території України, крім деяких південних областей.