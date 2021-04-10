Зберігайте спокій і не піддавайтеся паніці: жіночий гороскоп на тиждень з 12 по 18 квітня

Жінка-Овен

Почати тиждень потрібно з набуття душевної рівноваги. Це допоможе вберегтися від різких перепадів настрою, які будуть сильно ускладнювати шлях до успіху. Астрологи рекомендують на цьому тижні Овнам не зупинятися і продовжувати рух вперед, щоб удача не обійшла стороною. Також важливо не забувати себе балувати та хвалити за успішні справи та перемоги.

Жінка-Телець

Тельцям особливо важливо найближчими днями зберігати спокій і не піддаватися паніці, щоб не відбувалося. В житті представниць цього знака будуть відбуватися зміни, на які неможливо вплинути. Доведеться багато чого переосмислити, відмовитися від минулого, яке сильно тягне назад і заважає розвитку.

Жінка-Близнюки

Астрологи рекомендують довіритися внутрішньому чуттю і піти шляхом, який підказує інтуїція. Така тактика допоможе не тільки зберегти прекрасний настрій, але й обійти стороною всі неприємності та негаразди, які можуть виникнути на цьому тижні. Найсміливіші мрії Близнюків можуть стати реальністю, якщо налаштуватися на успіх і не ділитися своїми планами з малознайомими людьми.

Жінка-Рак

У Раків очікується складний і напружений період, і астрологи радять не піддаватися паніці, а сумні думки гнати геть. Подумайте про зміну іміджу напередодні теплих весняних днів – новий образ буде дуже важливим для тих, хто хоче кардинальних змін у своєму житті й хоче значно поліпшити свій настрій.

Жінка-Лев

Удача стоїть на порозі у Левиць, але зловити її за хвіст буде не так вже й просто. Астрологи радять налаштуватися на активну роботу, не забувати про дані обіцянки та навіть не намагатися зняти з себе відповідальність. Уникнути конфліктів допоможе впевненість у собі, позитивний настрій і вміння обходити гострі кути. Тільки такий підхід допоможе залучити в життя позитивні зміни.

Жінка-Діва

Тиждень буде дуже насиченим і цікавим, можливі абсолютно непередбачувані події. Зміни можуть стати позитивними, але для цього астрологи радять з понеділка взяти курс на позитив і успіх. А ось думкам про негатив або провали – не давати жодного шансу.

Жінка-Терези

Щоб змінити своє життя на краще Терезам потрібно перестати жити стереотипами та вірити домислами. Астрологи рекомендують прислухатися до своєї інтуїції. Тільки завдяки передчуттям і увазі до дрібних деталей Терезам вдасться уникнути неприємностей і обійти стороною тих людей, які можуть стати причиною невдач.

Жінка-Скорпіон

Найближчими днями у Скорпіонів з'явиться можливість попрощатися зі смугою невдач і перестати залежати від чужої думки. Важливо! Навчиться контролювати свої емоції та спрямовуйте енергію в річище розв'язання проблем, а не створення нових через поспішні дії або невдалі висловлювання. Змінити ситуацію на краще допоможе впевненість в собі та позитивний настрій.

Жінка-Стрілець

Не варто починати тиждень з активних дій, займіться плануванням. Така тактика допоможе визначити слабкі місця і вчасно усунути всі неточності, які можуть призвести до неприємних наслідків. Енергетика простору буде найближчими днями допомагати тим, хто не боїться визнавати свої помилки та вміє на них вчитися. А ось тим, хто намагається перекласти відповідальність на інших – зірки допомагати не будуть.

Жінка-Козоріг

Можливості змінити життя на краще будуть сипатися як з рогу достатку, тому не варто втрачати час дарма. Гарний настрій стане запорукою успіху, і астрологи радять змінити імідж, а також насолоджуватися кожним днем, і робити те, що приносить задоволення. Можливі невеликі перешкоди, але вони не принесуть особливого клопоту, якщо заздалегідь поставитися до всього, як до отримання потрібного досвіду.

Жінка-Водолій

Проявіть обережність і уважність найближчими днями, оскільки енергетика зірок і планет буде мінливою – можу виникнути непередбачені труднощі. Впоратися з ними допоможуть рішучість і оптимістичний настрій, а особливо – допомога з боку близьких людей. Не соромтеся попросити про допомогу, тому, що часом дружня порада може виявитися найціннішою.

Жінка-Риби

Астрологи рекомендують Рибам відсунути в сторону проблеми та приділити час собі. А також навчитися відстоювати свої кордони й не дозволяти маніпуляторам отруювати своє життя. Якщо правильно розставити пріоритети, то вийде прийти до поставлених цілей. А захиститися від енергетичних атак і впливу з боку недоброзичливців допоможуть вправи по зміцненню біополя.