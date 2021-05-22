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На зміну антициклону в Україну йде атмосферний фронт: де будуть грози і штормовий вітер

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні на вихідних, 22 і 23 травня, буде різноманітною через вплив антициклону Vesna, і атмосферному фронту, що приходить із заходу. Це спричинить збільшення опадів і посилення вітру на одній частині території країни, в той час, як на іншій збережеться ясна і тепла, майже літня погода.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Як зазначила фахівець, у суботу антициклон визначатиме суху і теплу погоду. Опади малоймовірні, хіба що місцями в західних регіонах, де також може бути поривчастий вітер, до штормових значень.

Температура повітря 22 травня в середньому по країні очікується близько +20... +24 градусів. У східних областях буде тепліше - до +25... +26 градусів, а на західних навпаки - свіже, близько +18... +23 градусів.

У Києві в суботу тепло і сонячно, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +21... +24 градусів.

Під вечір суботи почне підходити атмосферний фронт, і на Заході України можуть бути дощ і грози, сильний вітер.

У неділю циклон пошириться далі на інші регіони, і його вплив охопить західні, північні та центральні області.

При цьому на Сході та на Півдні України буде "справжнє літо", зазначила Діденко, і стовпчики термометрів сягатимуть +26 градусів.

У Києві 23 травня також очікуються короткочасні дощі та грози в денний час.

Нагадаємо, що раніше синоптики Укргідрометцентру у своєму прогнозі попередили, що скоро в Україні сильно похолодає.

Додамо, що тим часом зима на Західній Україні не збирається відступати, і 21 травня на високогір'ї Карпат залишився сніг і мінусова температура.

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Новини України ГідрометцентрНаталка Диденко