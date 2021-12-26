Складний і напружений період: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 27 грудня по 2 січня
Гороскоп на останній тиждень 2021 року говорить про те, що всіх представників зодіакального сузір'я чекає складний і напружений період.
Доведеться розриватися між роботою і домашніми справами, а передсвяткові клопоти віднімуть останні сили та енергію. Настрій буде у багатьох на висоті.
Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 27 грудня по 2 січня. Про це інформує Lunday.
Овен
Останній тиждень принесе роздратування, сильну образливість і агресивність. Не зривайте свою злість на найближчих. Відправляйтеся в спортзал, скиньте напругу на тренажерах або біговій доріжці.
У четвер і п'ятницю настрій піде вгору, і до вас прилетить несподівана пропозиція відпочити в середині зими. І вам це здасться привабливим.
У неділю очікується занепад сил, депресія і зневіра.
Телець
Передсвятковий галас буде Тельців втомлювати, і він буде намагатися забезпечити собі усамітнення. В середині тижня можливе непорозуміння з начальством або колегами.
З близькими взаєморозуміння на цьому тижні теж очікувати не варто - ви зараз перебуваєте на різних хвилях. Послабте контроль і відпустіть ситуацію, дозвольте іншим людям чинити так, як вони хочуть.
У неділю очікується примиренням з усіма друзями та рідними. Гарний настрій забезпечено.
Близнюки
Перша половина тижня буде відносно спокійною, тому весь потенціал можна направити на підготовку до свят. Близнюки будуть проявляти ініціативу і це може не сподобається іншим членам сім'ї.
Якщо не хочете святкувати у сварці з іншими – дайте всім взяти участь в передсвятковій метушні.
Напередодні свята і наступного дня можуть бути проблеми зі здоров'ям, будьте обережні.
Рак
Останні дні року подарують бадьорий настрій і оптимізм. У вівторок і середу можуть виникнути проблеми в професійній діяльності.
Друга половина тижня пройде в приємних клопотах, можливі фінансові надходження.
На вихідних вирушайте відпочивати на природу – таке проведення часу вам точно сподобається.
Лев
Чарівні та харизматичні Леви з головою підуть в робочі питання, а всю підготовку до свят скинуть на близьких.
На початку тижня очікується корисне знайомство, а в середині - проблеми з грошима. На Новий рік ситуація знову зміниться і настрій буде прекрасний.
Вихідні будуть дуже веселими, оскільки стануть продовженням новорічної ночі.
Діва
Останні дні року будуть непростими через погане самопочуття і зниження тонусу. Відмовтеся від запрошення в галасливу компанію і зустрічайте Новий рік в дуже тісному сімейному колі.
У середу або четвер очікуйте несподіваний приємний сюрприз від колег.
Терези
Перша половина тижня принесе великі грошові витрати. Але і надходження теж будуть значні.
Відмовтеся від традиційного застілля і замініть його на фуршет з розважальною програмою.
П'ятниця принесе масу сюрпризів, в неділю можливе погіршення самопочуття.
Скорпіон
Постарайтеся заздалегідь приготувати подарунки для найдорожчих Вам людей. Найвдаліші дні для покупок - понеділок і вівторок.
В середині тижня ви дізнаєтеся, що всі плани на свята порушені. Але вас це абсолютно не засмутить.
В кінці тижня постарайтеся повноцінно відпочити - вам потрібно нормально виспатися.
Стрілець
Останній тиждень року стане безхмарним і рівним у всіх сферах життя, від любові до фінансів. У професійній сфері проблем не очікується.
Новий рік ви зустрінете відмінно, але для цього вам потрібно оновити гардероб і сходити в перукарню.
Саме свято ви проведете у відмінній компанії, а на вихідних прилети сюрприз здалеку.
Козоріг
Чекайте запрошення на вечірку в малознайомій компанії. Відразу не погоджуйтеся, спробуйте отримати більше інформації.
Перша половина тижня пройде в стані меланхолії. Щоб розвіятися, вирушайте по магазинах. Але не витрачайте все зароблене на продукти.
У святкову ніч не переїдайте, інакше вам загрожує на вихідних погіршення самопочуття.
Водолій
Хороші події будуть чергуватися з неприємностями з величезною швидкістю. Ваш гострий язик і командирські замашки зіграють в цьому не останню роль.
Середина тижня стане особливо непередбачуваною. Якщо ви не проявите м'якість і ввічливість з близькими, ризикуєте увійти в Новий рік з грандіозним скандалом.
Астрологи рекомендують відзначати Новий рік у великій веселій компанії.
Риби
Вплив Місяця принесе Вам дивний настрій. Ви будете почувати себе невпевнено і самотньо. Особливо вас буде дратувати передсвяткова метушня.
В середині тижня можлива вигідна ділова пропозиція або контракт.
Свято варто провести вдома, в колі найближчих друзів і рідних людей.
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