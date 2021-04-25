Складнощі будуть на кожному кроці: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 26 квітня по 2 травня

Овен

Середина тижня принесе багато негараздів у багатьох сферах життя. Біополе може сильно постраждати від людей і подій. Овни можуть стати свідками неприємної ситуації і їм рекомендується не встрявати, якщо особисто вона їх не стосується. Це допоможе зберегти час і нерви. Від покупок з 27 по 30 Квітня краще утриматися.

Телець

Астрологи радять не смітити Тельцям грошима, оскільки фінансова сфера може сильно постраждати через ризики. У багатьох виникнуть проблеми, але Тельці зможуть зіграти на цьому і примножити доходи. Найважливіше в ці дні - ні хитрувати, ні робити нікому погано безпосередньо своїми діями. Крім того, постарайтеся не упускати деталі, оскільки дрібниці будуть дуже важливі.

Близнюки

Відмовтеся від стратегії "все вирішиться як-небудь саме". Часу на відпочинок практично немає, тому важливо взяти життя у свої руки. Це складний і відповідальний час, який буде мати велике значення в майбутньому. Сильно допоможе особливість цього знака знаходити спільну мову з ким завгодно. Не відвертайтеся від тих, у кого зовсім інші погляди на життя.

Рак

Найбільша небезпека очікується в сімейних конфліктах і негараздах. Це може спровокувати шквал проблем і в інших сферах життя, можливі навіть розлучення і розставання. Однак труднощі не повинні вибивати Раків з колії та змушувати впадати в депресію. Всі ситуації потрібно сприймати як сигнал до роботи над собою і привід для того, щоб стати краще.

Лев

Пам'ятайте про те, що перше враження зазвичай найважливіше. А на цьому тижні люди будуть схильні запам'ятовувати тільки найгірше. Постарайтеся не давати їм їжу для роздумів і не дозволяйте їм керувати собою. Постарайтеся не втрачати самовладання і віру в себе, через те, що це рівносильно буде втрати удачі. У любові та сімейних питаннях проявіть обережність і дипломатичність.

Діва

Дівам варто бути уважнішими, оскільки зірки та планети будуть посилати їм різні знаки для вказівки вірного шляху. Найважливіше на цьому тижні - не змінювати свої пріоритети, а слідувати за своїми принципами, як і раніше і не змінювати плани в останню секунду. Зірки допомагатимуть тим, хто в постійних поїздках, за кермом і займається перевезеннями.

Терези

Переваги, які притаманні Терезам, розкриються на цьому тижні в повному обсязі. Це виявиться дуже корисним для пошуку додаткового доходу. Енергетика цього тижня буде не найвдаліша для ризиків і любовних пригод. Не йдіть на обман і не фліртуйте при наявності постійного партнера. Нові знайомства принесуть розчарування і проблеми, побудьте трохи на самоті.

Скорпіон

Найближчими днями очікується поява проблем на особистому фронті, а також при спілкуванні з людьми в цілому. Остерігайтеся енергетичних і психологічних атак. У фінансах можуть бути позапланові зміни, вчіться підлаштовуватися та адаптуватися. Постарайтеся сприймати проблеми без нервів і негативу. Спонтанні рішення можуть бути небезпечними, дотримуйтесь своїх планів.

Стрілець

Тиждень буде небезпечним і непередбачуваним, але плюси все ж очікуються. У Стрільців сильно загостриться інтуїція, що допоможе швидко знайти вихід у важких ситуаціях і розв'язання складної проблеми. Астрологи радять не відхилятися від стандартного розпорядку дня, не придумувати собі додаткових завдань і справ.

Козоріг

Найпозитивніші дні тижня - 26 квітня та 1 травня. Ці дні допоможуть пережити негаразди в період початку ретроградного Меркурія, а також налаштувати себе на прекрасні вихідні. У справах і бізнесі знадобиться розважливість, але яка не буде перетворюватися в обман і зраду. Постарайтеся прощати образи та дозвольте старим ранам гоїтися.

Водолій

Відмовтеся від ведення справ з хитрими людьми, оскільки це може привести до великих проблем і втрати фінансових коштів. Можливо, що знайдуться ті, хто захоче обвести Водоліїв навколо пальця, нажитися на їх доброті. В кінці тижня можуть повернутися старі проблеми, які в минулому не були вирішені. Настав час закінчити розпочате і більше туди не повертатися. Покладайтеся тільки на себе.

Риб

На цьому тижні може статися кілька неприємних подій. Не варто сильно переживати з цього приводу, оскільки все це швидко пройде без сліду. Займіться спортом - Рибам потрібно більше рухатися. На роботі завдання можуть просто не виходити, не турбуйтеся. Щоб домогтися більшого успіху, потрібно вимкнути багатозадачність. І не смійте очорнювати репутацію іншої людини для власної вигоди.