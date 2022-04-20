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"Сліпі коні, що місять гі*но": Галкін гнівно розніс російські ЗМІ

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Середа 20 квітня 2022 11:55
"Сліпі коні, що місять гі*но": Галкін гнівно розніс російські ЗМІ Фото: Максим Галкін зганьбив російські ЗМІ (instagram.com/maxgalkinru)
Автор: Світлана Мащенко

Максим Галкін розповів, що рівень замовної брехні проти нього досяг якогось апофеозу. Артист висловився проти вторгнення РФ в Україну ще 24 лютого, покинув країну з Пугачовою і дітьми. Тим часом в Росії проти сім'ї оголошено цькування.

Про це гуморист розповів у Instagram.

"Сьогодні шановні видання, цілий канал НТВ у себе на сайті, такі видання як Московський комсомолець, Московська правда написали про мене, що я вже підозрююся тут в чиємусь вбивстві. Що я когось вбив, і був свідок, і поліція мене затримала", - обурено розповідає артист.

РосЗМІ приписують Пугачовій передінфарктний стан, їхні діти нібито не можуть влаштуватися в школу, сім'я страждає і терпить тяжке становище.

Галкін порадив пропагандистам підтертися папірцем, на якому вони написали всю цю нісенітницю.

"Візьміть цей папірець, на якому ви все це написали, розітріть добре і підітріться. Мені - добре", - заявив гуморист.

Він додав - розуміє, що влада не дає ЗМІ писати те, про що варто було б писати. Тому залишається писати жовту єресь про артистів. І порадив їм писати про патріотично налаштованих артистів, а від нього відстати.

"Ви як сліпі коні ходите по арені по колу, і місіть одне і те ж гі*но. Угамуйтеся. Комсомольці теж мені", - сказав Галкін і з досадою сплюнув.

Як Галкін відреагував на вторгнення Росії в Україну

Вранці 24 лютого Максим запостив в Instagram гнівний текст.

"З раннього ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!" - написав він у перший день вторгнення.

Пізніше він опублікував розповідь дівчинки, що пережила окупацію Маріуполя.

Галкін разом з Аллою Пугачовою і дітьми покинув РФ і зараз живе в Ізраїлі. Вони влаштувалися в місті Хайфа, і навіть подали заявку на отримання місцевого громадянства.

Раніше ми писали, що російські пропагандисти вкрали фото з українського фотобанку і зганьбилися.

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Максим Галкін
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