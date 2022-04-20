"Слепые лошади, что месят го*но": Галкин гневно разнес российские СМИ

Максим Галкин рассказал, что уровень заказного вранья против него достиг какого-то апофеоза. Артист высказался против вторжения РФ в Украину еще 24 февраля, покинул страну с Пугачевой и детьми. Тем временем в России против семьи объявлена травля.

"Сегодня уважаемые издания, целый канал НТВ у себя на сайте, такие издания как Московский комсомолец, Московская правда написали про меня, что я уже подозреваюсь здесь в чьем-то убийстве. Что я кого-то убил, и был свидетель, и полиция меня задержала", - возмущенно рассказывает артист.

РосСМИ приписывают Пугачевой предынфарктное состояние, их дети якобы не могут устроиться в школу, семья страдает и терпит бедственное положение.

Галкин посоветовал пропагандистам подтереться бумажкой, на которой они написали всю эту чушь.

"Возьмите эту бумажку, на которой вы все это написали, разотрите хорошо и подотритесь. Мне - хорошо", - заявил юморист.

Он добавил - понимает, что власть не дает СМИ писать то, о чем стоило бы писать. Поэтому остается писать желтую ересь про артистов. И посоветовал им писать про патриотически настроенных артистов, а от него отстать.

"Вы как слепые лошади ходите по арене по кругу, и месите одно и то же го*но. Угомонитесь. Комсомольцы тоже мне", - сказал Галкин и с досадой сплюнул.

Как Галкин отреагировал на вторжение России в Украину

Утром 24 февраля Максим запостил в Instagram гневный текст.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!" - написал он в первый день вторжения.

Позже он опубликовал рассказ девочки, переживший оккупацию Мариуполя.

Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми покинул РФ и сейчас живет в Израиле. Они обосновались в городе Хайфа, и даже подали заявку на получение местного гражданства.