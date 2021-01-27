Слава з "НеАнгелів" поскаржилася на фігуру: я жирна!

Солістка популярної групи "НеАнгели" Слава Камінська вирушила з двома дітьми у подорож до сонця і моря, а саме на Мальдіви. З фешенебельного курорту артистка вже публікує численні фото свого відпочинку. Судячи з усього, співачка насолоджується відпусткою по повній. Але на одному з кадрів Слава чомусь не задоволена собою. Вона вважає себе товстою.

Фотографію в чорному купальнику, на якому видно фігуру, Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Я жирна", - підписала вона серію знімків.

Зірка на Мальдівах з'явилася в чорному купальнику і сонцезахисних окулярах. Вона тримає в руках телефон і робить селфі. На задньому плані видніється басейн з шезлонгами поряд.

Слава Камінська поскаржилася на свою фігуру (фото: instagram.com/stories/babaslavka)

Відзначимо, що останнім часом Слава Камінська дуже багато уваги приділяє обговорення своєї зовнішності. Так, днями вона показала своє фото з юності, де вона сфотографована ще до пластичних операцій. Слава вважає, що вони пішли їй на користь.

Шанувальники співачки розсипаються в компліментах і відзначають, що вона завжди була ефектною і красивою і їй не варто переживати ні за що.

Як ми раніше писали, Слава Камінська показала, як виглядала до пластики.