В Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин

У Карпатах сьогодні, 21 лютого, через непогоду існує загроза сходження лавин. Такі данні навів Український гідрометцентр.

Як повідомляється, в Карпатах спостерігаються снігопади. Через це в горах Львівської та на високогір'ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. У відомстві оголосили про 3 рівень небезпеки.

Нагадаємо, в Україні потепліло і сильні морози відійшли, але зранку ще холодно. У Донецькій, Полтавській та Сумській йде сніг, вже випало до 3 сантиметрів опадів.

Також РБК-Україна писало, що в країні потепління протримається мінімум до наступної середи, 24 лютого. Синоптики прогнозують недовге повернення тепла.

Раніше повідомлялось, що цими вихідними у більшості областей України ще триматимуться сильні морози, зокрема, вночі термометри покажуть до -20 градусів. Однак вже з початку наступного тижня в країні температура повітря поповзе вгору.