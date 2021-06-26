Синоптики попередили про серйозні погодні "фокуси" на вихідних: де чекати негоду

Також в Україні через метеорологічну ситуацію оголошено I рівень небезпеки.

У суботу, 26 червня, сухо і жарко буде в східних регіонах. У той час як в західних, вдень північних і південних областях очікуються грози.

Стовпчики термометрів на заході України покажуть +24... +28 градусів, а від "лінії" Житомирської та Вінницької областей включно і далі - на термометрах буде від +31 і до +35 градусів. Хіба що в Херсонській області трохи нижче: +29... +31 градус.

Карта погоди в Україні 26 червня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 27 червня, грозова активність зміститься далі на схід, зате в західних областях дощі вже не прогнозуються. При цьому в північних, центральних і південних областях місцями будуть сильні зливи.

Температура повітря на більшій частині України знизиться: градусники покажуть в середньому вдень близько +24... +28 градусів, однак у східних регіонах буде тепліше - до +32 градуси.

Карта погоди в Україні 26 червня (фото: meteo.gov.ua)

Як звернула увагу Діденко, на ймовірність виникнення локальних "зон негоди" впливають внутрішньомасові атмосферні процеси, що в цілому типово для літньої пори. Наприклад, при дуже значних контрастах у зоні фронту - від +22 до +37 градусів.

"Тому небезпечні метеорологічні явища - зливи, грози, град, шквали та навіть десь мілкомасштабний смерч найближчими днями можливі. Не тотально, не повсюди, велике прохання без маніпуляцій, особливо про смерчі, але синоптична ситуація, ймовірно, сприятлива для негоди", - розповіла фахівець.