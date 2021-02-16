RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сильні перепади температур і знову снігопади: які області знову накриє негодою

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчу добу знову зробить різкий стрибок. У кількох областях морози будуть триматимуться на рівні -19 -16 градусів, а місцями знову піде сніг.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, схід і північ України будуть ще під владою сухого антициклону, а на заході знову очікується завірюха.

На сході сухо і сонячно, без істотних опадів. Вночі від -19 до -16 градусів, вдень очікується від -9 до -6 градусів. Найхолодніше буде в Сумах –вночі до -23 градусів, вдень близько -11 градусів.

У південних областях країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі від -15 до -10 градусів, вдень від -3 до -1 градуса. У Криму вночі до -12 градусів, вдень очікується від -3 до -1 градуса, без істотних опадів.

На півночі країни опадів не прогнозується, сухо. Вночі до -19 -17 градусів, вдень -9 -7 градусів.

Західні області накриє снігопадами, місцями очікується хуртовина, сильний сніг. Нічна температура коливатиметься від -12 до -7 градусів, вдень у більшості областей від -2 до 0 градусів. Дуже холодно буде в Житомирі та Вінниці, там вночі до -18 -16 градусів, вдень -7 до -4 градусів.

В центральній частині країни сухо, без істотних опадів. Нічна температура складе від -21 до -18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -9 до -6 градусів.

У Києві 17 лютого без опадів, мінлива хмарність. Вночі очікується від -18 до -16 градусів, вдень від -8 до -6 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 17 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про морози до -25 градусів.

А також розповідали про те, що названа дата потепління в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрПогода
Читайте також
Нічні морози до -24 і сніг: прогноз погоди на тиждень
Синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає
Прогноз погоди