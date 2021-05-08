Штормовий вітер, грози та заморозки: синоптики розповіли про погоду на вихідних

8 травня буде похолодання. Вітер посилиться, очікуються штормові пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря в Західних, Центральних і північних областях буде близько +9... +13 градусів. У південних і східних регіонах, а також у Дніпропетровській області стовпчики термометрів вдень покажуть близько +14... +19 градусів, а в Луганській області - до +22 градусів.

Карта погоди в Україні 8 травня (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики оголосили попередження про пориви вітру і нічні заморозки в Україні на вихідних.

У ніч на неділю на Заході, в Центрі та на Півночі, і в ніч на понеділок, 10 травня, в східних і південних областях на поверхні грунту очікуються заморозки 0-4 градусів.

9 травня температура повітря вдень в середньому по країні прогнозується близько +13... +18 градусів, а в Закарпатській області стовпчики термометрів покажуть до +20... +22 градусів.

У Києві в суботу дощитиме, прогнозується сильний вітер, похолодає до +10... +12 градусів. У неділю в столиці буде мінлива хмарність, опади вже не очікуються, температура повітря - до +13... +15 градусів.

Карта погоди в Україні 9 травня (фото: meteo.gov.ua)