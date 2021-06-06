Штормити буде ще кілька днів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 7 по 13 червня

Овен

З 7 по 10 червня очікується успіх у справах, які пов'язані з професійною діяльністю і грошима. Можна задуматися про відкриття своєї справи, проводити важливі переговори та навіть укладати вигідні угоди. наприкінці тижня можуть виникнути труднощі в спілкуванні з рідними. Постарайтеся стримувати свої емоції, а також постежте за тим, що говорите.

Телець

Зірки приготували Тельцям царський подарунок - період везіння в будь-яких сферах життя. У понеділок і вівторок можете втілювати в життя найсміливіші задумки, отримаєте потужну підтримку від небесних світил. Потім очікуються успіхи у фінансах, а з 12 по 13 червня приділіть час спільному відпочинку – не тільки відпочинете, а й опинитеся в центрі захоплюючих подій. На вихідних отримаєте запас енергії та оптимізму.

Близнюки

На початку тижня не піддавайтеся раптовій тузі та смутку. Цей стан має швидко пройти. Але можуть бути неприємні сварки. В середині тижня починайте діяти, якщо у вас в планах зміни. Молодик принесе креативне мислення. У ці дні вийде знайти правильний підхід до керівництва і ділових партнерів. Останні дні тижня присвятіть шопінгу - пощастить на розпродажах.

Рак

Тиждень стане успішним для Рака - зірки допоможуть досягти успіху в роботі та особистих відносинах. На початку тижня прислухайтеся до порад розумних людей. У дні затемнення працездатність трохи впаде, але беріть себе в руки. Кінець тижня принесе важливі події в особистому житті - зустріч з новим партнером для створення сім'ї або планування весілля, народження дитини.

Лев

Емоційність вам зараз не потрібна, проявіть стриманість і коректність в діловій сфері, особливо в понеділок і вівторок. У середу постарайтеся відпочити в компанії приємних людей або вирушайте в гості до рідних. В кінці тижня зверніть увагу на своє здоров'я, можливі нездужання.

Діва

На початку тижня справи будуть вирішуватися легко, особливо ті, які пов'язані з документами та інстанціями. Можна підписувати угоди, контракти та вкладати кошти в рекламу. Молодик принесе втому і на роботі доведеться робити над собою зусилля. Кінець тижня постарайтеся провести з приємними людьми – це відновить енергію і підніме настрій.

Терези

Другий тиждень літа принесе чимало сюрпризів, але вони будуть непередбачуваними. З понеділка Терезам потрібно бути в повній бойовій готовності. У середу почнуть зрушуватися справи в бізнесі або кар'єрі. Друга половина тижня буде неспокійна і дискомфортна. Постарайтеся не зловживати алкоголем, вам емоції й так вистачить.

Скорпіон

Початок тижня принесе розбирання з домочадцями, сварки та неприємності в професійній сфері. Це перекреслить всі починання і Скорпіонам потрібно побути уважніше, щоб не провокувати конфлікти з оточуючими. До п'ятниці доведеться приводити думки та почуття в норму, а на вихідних займіться цікавою справою або заплануйте активний відпочинок.

Стрілець

Доведеться зібрати в кулак всі сили та волю – вам знадобиться енергія. Відпочинок на минулих вихідних був настільки комфортним, що всі думки про роботу випарувалися. Середина тижня посилить негативний настрій, а молодик його підживить ще більше. Не плануйте нічого важливого і відповідального. В кінці тижня всі справи доведеться доводити до ладу. На користь піде відпочинок в колі сім'ї.

Козоріг

Можливі важливі зміни в особистому житті, особливо, якщо у вашому оточенні з'явилася підходяща людина. Іншим зірки обіцяють довгоочікувану зустріч, запрошення на побачення і багато романтики. В кінці тижня будьте уважні з емоціями, може проявитися зайва вразливість. Цей стан тимчасовий, тому просто не беріть близько до серця вчинки та висловлювання інших людей.

Водолій

Червень принесе випробування на міцність у сфері особистих відносин. Неважливо, наскільки давно ви перебуваєте поруч з цією людиною. Протримаєтеся до середи, і ви зможете залагодити всі проблеми та знайти душевний спокій і гармонію. Одиноким Водоліям світить перспективне знайомство.

Риб

Перші дні занурять з головою в професійну діяльність. Буде багато зустрічей, нарад і ділових поїздок – все пройде успішно. У середу і четвер будьте уважні з коханими та дітьми. В кінці тижня посилиться ваша чарівність і це приверне представників протилежної статі. Не сидіть вдома на вихідних - відпочиньте з друзями.