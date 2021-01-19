Сергій Притула розповів про туристичні плани на 2021 рік: є два напрями

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Шоумен та ведучий Сергій Притула зізнався, що його родина любить відпочивати і в Україні, і за кордоном. Але в 2020 році сімейство відпочивало виключно в межах країни. Таким чином ведучий вирішив підтримати український туристичний та готельно-ресторанний бізнес.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання українців на своєму YouTube-каналі

"Ми прекрасно провели час влітку в Генічеську. Там було чудово. На Арабатку з'їздили. Правда, я зробив там фотографію на пляжі і написав, що я на Мальдівах. Там була така пальма покоцан в кадрі, а всі писали: "Тварина, я не можу поїхати в Карпати, а ти на Мальдівах". Крім цього ми з сім'єю відвідали Буковину, Закарпаття, Прикарпаття - як з боку Івано-Франківська, так і з боку Львівської області. Обожнюю відпочивати в Карпатах. Ось зараз між Новим роком і Різдвом знову був у Волосянці, це поблизу Славського. Також люблю на Закарпатті їздити в Лумшори", - зазначив ведучий шоу "Де логіка?".

Сергій Притула на відпочинку з сім'єю (фото: instagram.com/siriy_ua)

Притула збирається подорожувати по Україні й у 2021 році. За словами зірки, він досліджував далеко не всі куточки рідної країни.

"Є два напрями, які я хочу відкрити для нашої сім'ї в 2021 році. Один з них - це Бессарабія, а другий - Чернігівська та Сумська області. Палаци, які там є, залишаються для мене незвіданими тою мірою, в якій хотілося б. Коли я дуже сподівався, що ми будемо знімати другий сезон "КабріоЛіта", і я все це побачу і розкрию для українців, але цього не сталося. Тому сподіваюся, що в цьому році там покатаюся. На Бессарабію влітку за вином - сам Бог велів!" – поділився Сергій.

Як ми раніше писали, Сергій Притула зачарував милим відео з донькою.