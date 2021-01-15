Притула зачарував всіх відео з донькою: поки мами немає вдома

Український шоумен і волонтер Сергій Притула зачарував усіх своїх шанувальників ніжним відео з його малечею-дочкою. На відео вони з Соломією зворушливо спілкуються, поки мами немає вдома.
Дуже забавний ролик Притула опублікував на своїй Facebook-сторінці.
"Якось минулого року було більше поваги: цьомки-бомки, пісеньки.
А зараз:
- Я мааааамина!
- а чого ти мамина?
- бо ми дівчатка!
- а що поганого, що я хлопчик?
- бо всі дівчатка ніжнюльки, а всі хлопці - хропунці!" - іронічно підписав відео Сергій.
У відеоролику Притула з Соломією кажуть, що їм добре разом, а також дівчинка розповідає, що їй сьогодні наснилося.
Відзначимо, що зараз дружина Сергія перебуває в поїздці в Марокко.
Сергій Притула показав миле фото з донькою
У коментарях користувачі захопилися роликом і відзначили, наскільки чуттєвим і ніжним він є.
Зазначимо, що донька Соломія у ведучого та його дружини Катерини в 2017 році. Ще у ведучого є син Дмитро від першого шлюбу.
Як ми раніше писали, Сергій Притула звернувся до українців після новорічних і різдвяних свят. Він попросив не викидати ялинки просто в сміттєві баки або поруч.