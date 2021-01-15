Притула зачарував всіх відео з донькою: поки мами немає вдома

Сергій Притула показав відео з донькою (фото: РБК-Україна)

Український шоумен і волонтер Сергій Притула зачарував усіх своїх шанувальників ніжним відео з його малечею-дочкою. На відео вони з Соломією зворушливо спілкуються, поки мами немає вдома.

Дуже забавний ролик Притула опублікував на своїй Facebook-сторінці.

"Якось минулого року було більше поваги: цьомки-бомки, пісеньки.

А зараз:

- Я мааааамина!

- а чого ти мамина?

- бо ми дівчатка!

- а що поганого, що я хлопчик?

- бо всі дівчатка ніжнюльки, а всі хлопці - хропунці!" - іронічно підписав відео Сергій.

У відеоролику Притула з Соломією кажуть, що їм добре разом, а також дівчинка розповідає, що їй сьогодні наснилося.

Відзначимо, що зараз дружина Сергія перебуває в поїздці в Марокко.

Сергій Притула показав миле фото з донькою

У коментарях користувачі захопилися роликом і відзначили, наскільки чуттєвим і ніжним він є.

Дивлюся на чуже щастя і радію! Це неповторний час, коли діти маленькі.

Кумедні і щасливі!хай так буде завжди!

Яке милі відео, такий приємний позитив зранку, заряд на цілий день. Доця справжня україночка-співуча і красива.

Життя звичайно складна штука, але як добре, коли на її шляху зустрічаються такі душевні, красиві і позитивні люди як Ви! Здоров'я Вам і Вашим рідним!

Вісь воно щастя. І не варто мчати за ним на край світу!!! Досить пригорнутися до нього і вдихнути тієї життєдайний аромат.

Ві приклад справжнього татуся! Щастя вам і вашій сім'ї!

Зазначимо, що донька Соломія у ведучого та його дружини Катерини в 2017 році. Ще у ведучого є син Дмитро від першого шлюбу.

Як ми раніше писали, Сергій Притула звернувся до українців після новорічних і різдвяних свят. Він попросив не викидати ялинки просто в сміттєві баки або поруч.