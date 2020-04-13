Як зробити маску своїми руками: Іванка Трамп провела майстер-клас

Пандемія коронавіруса диктує свої правила. І навіть впливові сім'ї не в силах протистояти цій "стихії". Велика родина президента США Дональда Трампа також була змушена ізолюватися. Наприклад, 38-річна Іванка Трамп з чоловіком і трьома дітьми ізолювалася у своєму домі у Вашингтоні. Тепер у великій сім'ї з'явилося нове захоплення — Іванка також не проти шити маски самостійно! І допомагає їй в цьому 8-річна дочка — Арабелла Роуз Кушнер.

Хто б міг подумати, що головним аксесуаром весни-літа 2020 стане не солом'яний широкополий капелюх або які-небудь витіюваті сонцезахисні окуляри, а медична маска?! Однак такі реалії! І щоб хоч якось розважитися в цей непростий час навіть родини державних діячів пропонують підійти до створення масок творчо. Як робить це Іванка Трамп. Перший радник президента США розуміє, що маски сьогодні в дефіциті. Дочка Дональда Трампа не бачить нічого поганого у тому, щоб зробити цей життєво необхідний аксесуар своїми руками. Відповідною мотивацією Іванка поділилася на своїй instagram-сторінці.

Так, Іванка показала, які симпатичні маски вона з донькою пошила на минулих вихідних.

Фото: instagram.com/ivankatrump

На новому фото Іванка позує без макіяжу і зачіски. Половину обличчя прикриває чорна маска, на яій трохи не охайно вишита білими нитками USA (США). Однак нерівність букв заохочується, так як маску робила 8-річна Арабелла.

А ось у дівчинки більш стильна чорно-біла маска з рожевими вставками. Як з'ясувалося, маску для дівчинки робила її іменита мама.

“Вступаючи в новий тиждень, давайте захистимо себе і один одного. І будемо дотримуватися головної рекомендації Центру з контролю і профілактики захворювань США — носити захисні маски в публічних місцях. Це допоможе захистити найбільш вразливі верстви населення від COVID-19", — закликає Іванка Трамп.

“Кожен може відшукати інструкцію онлайн, як зробити маску своїми руками. Я зробила маску для Арабелли, а вона — для мене. І так, вона пошила напис США! І пам'ятайте: незважаючи на користь масок, найкращий захист — соціальна ізоляція. Давайте захищати і піклуватися один про одного!" — підсумувала дочка президента США.

Зазначимо, що Іванка Трамп і її чоловік, бізнесмен Джаред Кушнер виховують трьох дітей — Арабелла (8 років), сини Джозеф (6 років) та Теодор (4 роки).

До речі, раніше Іванка також записала дуже важливе звернення, адресоване представникам малого та середнього бізнесу. Саме цей соціальний шар особливо постраждав від пандемії коронавіруса і загальнонаціонального карантину.

За словами Іванки, Дональд Трамп закликав Конгрес виділити 250 мільярдів доларів на програму "Paycheck Protection Program" на підтримку малого бізнесу. Крім того, представники різних асоціацій також погодилися виділити 1,5 млрд. доларів підтримку малого бізнесу США.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп вибрала незрівнянне смарагдове плаття-сорочку з особливої нагоди.