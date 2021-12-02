Найнебезпечніші дні в грудні 2021: астрологи зробили важливе попередження

Грудень 2021 року буде досить складним місяцем з точки зору астрології. В останньому місяці року очікується 5 дат, про які потрібно знати обов'язково.

Астрологи розповіли, які дати в грудні будуть небезпечними та що в ці дні робити не варто. Про це інформує Dailyhoro.

У грудні 2021 року буде п'ять складних і небезпечних днів. У ці дні потрібно проявити уважність і обережність, уникати прийняття важливих рішень і не проявляти агресії щодо інших людей.

Першою такою датою стане 4 грудня - день сонячного затемнення. У цей день варто відкласти укладення важливих договорів, не здійснювати великі покупки та проявити особливу обережність. Цей день може стати справжньою катастрофою для ваших фінансів.

11 грудня Венера зблизиться з Плутоном і в цей день потрібно проявити максимум стриманості. Можуть бути серйозні непорозуміння і сварки в особистих відносинах. Постраждати можуть навіть дружні зв'язки. Між людьми "на одній хвилі" може з'явитися напруга і непорозуміння.

Венера починає свій ретроградний рух 19 грудня і це принесе в життя людей апатію, втому, небажання кудись рухатися і щось робити. Але найбільші неприємності Венера може принести у відносини між близькими людьми – думайте перш ніж щось сказати.

У цей день ще й пройде останнє Повний місяць 2021 року - "холодний місяць" або "сніговий місяць", як її ще називають. У цей день варто бути уважніше та обережніше, підбити підсумки року, скласти плани на майбутнє, зайнятися очищенням і самоаналізом.

Ще одна перевірка на міцність любовних і дружніх відносин, оскільки Венера знову зустрінеться з Плутоном 25 грудня. Тим більше, що Венера буде перебувати в ретроградному русі. Можуть виникнути конфлікти та сварки у сфері спілкування.

29 грудня Юпітер перейде в знак Риби. Планеті в цьому знаку буде некомфортно та очікується дисонанс в цій позиції, який відіб'ється і на житті людей. Постраждає сфера творчості, очікується занепад сил, натхнення. У цей день категорично не можна ризикувати.