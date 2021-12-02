Самые опасные дни в декабре 2021: астрологи сделали важное предупреждение

Декабрь 2021 года будет довольно сложным месяцем с точки зрения астрологии. В последнем месяце года ожидается 5 дат, о которых нужно знать обязательно.

Астрологи рассказали, какие даты в декабре будут опасными и что в эти дни делать не стоит. Об этом информирует Dailyhoro.

В декабре 2021 года будет пять сложных и опасных дней. В эти дни нужно проявить внимательность и осторожность, избегать принятия важных решений и не проявлять агрессии в отношении других людей.

Первой такой датой станет 4 декабря – день солнечного затмения. В этот день стоит отложить заключение важных договоров, не совершать крупные покупки и проявить особенную осторожность. Этот день может стать настоящей катастрофой для ваших финансов.

11 декабря Венера сблизится с Плутоном и в этот день нужно проявить максимум сдержанности. Могут быть серьезные недоразумения и ссоры в личных отношениях. Пострадать могут даже дружеские связи. Между людьми "на одной волне" может появиться напряжение и недопонимание.

Венера начинает свое ретроградное движение 19 декабря и это принесет в жизнь людей апатию, усталость, нежелание куда-то двигаться и что-то делать. Но самые большие неприятности Венера может принести в отношения между близкими людьми – думайте прежде, чем что-то сказать.

В этот день еще и пройдет последнее Полнолуние 2021 года – "Холодная луна" или "Снежная луна", как ее еще называют. В этот день стоит быть внимательнее и осторожнее, подвести итоги года, составить планы на будущее, заняться очищением и самоанализом.

Еще одна проверка на прочность любовных и дружеских отношений, так как Венера снова встретится с Плутоном ожидается 25 декабря. Тем более, что Венера будет находиться в ретроградном движении. Могут возникнуть конфликты и ссоры в сфере общения.

29 декабря Юпитер перейдет в знак Рыбы. Планете в этом знаке будет некомфортно и ожидается диссонанс в этой позиции, который отобьется и на жизни людей. Пострадает сфера творчества, ожидается упадок сил, вдохновения. В этот день категорически нельзя рисковать.