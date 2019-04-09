Яскрава Лілія Подкопаєва поділилася життєвою мотивацією: Нам потрібні негативні емоції

Лілія Подкопаєва, незважаючи на очікування багатотисячної армії своїх шанувальників та журналістів, не поспішає коментувати свою вагітність. Хоча ця інформація вже підтверджена! Нагадаємо, що вперше про другу вагітності іменитої української гімнастки повідомила телеведуча Катя Осадча, коли зустріла Лілію з її нареченим Ігорем Дубинським на церемонії "Людина року" в кінці березня.

Пізніше Лілія Подкопаєва та Ігор Дубинський знову з'явилися разом на публіці – на 13-й церемонії "Герої спортивного року", яка відбулася у Києві 30 березня. На деяких фото з події виразно видно кругленький животик Подкопаеевої. Швидше за все, спортсменка знаходиться на перших місяцях вагітності. До речі, під час спортивної події Подкопаєва також блиснув дуже стильним образом в розкішному брючному костюмі кольору індиго від українського бренду VALERY KŌVALSKA.

А нещодавно на своїй instagram-сторінці Лілія опублікувала новий знімок, зроблений під час професійної фотосесії. Ні, животика на фото не видно. Зате Лілія поділилася життєвою філософією і мотивацією:

"Нам однаково потрібні позитивні і негативні емоції, потрібні на фізичному рівні. Негативні - для активації стресу і виживання, позитивні - щоб процвітати, сприяти нашому зростанню і змінам", - пише Подкопаєва.

Стильна Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Шанувальники гімнастки також поспішили прокоментувати її важливі слова.

"Я сьогодні і ті, і ті отримала, борюся!"

"Як мудро сказано!"

"Наша гордість"

"Дуже вірно сказано"

"Яка красива"

"Сама ніжність"

"Стиляга"

Нагадаємо, раніше вагітна Лілія Подкопаєва блиснула трендовим весняним образом. Гімнастка показала кілька яскравих трендів.