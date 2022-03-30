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Режисер останньої стрічки про Джеймса Бонда в Києві допомагає людям з харчуванням (фото)

Фото: Кері Фукунага та Деніел Крейг (twitter.com/espresotv)
Автор: Світлана Мащенко

Кері Фукунага, режисер знаменитого фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати" - останньої стрічки легендарної бондіани, зараз в Києві, де допомагає містянам в організації харчування.

Про це повідомляє Geek Journal.

Митець приїхав до столиці, аби приєднатися до відомого у всьому світі благодійного проекту World Central Kitchen, який зазвичай допомагає організовувати харчування після стихійних лих.

Фото: Кері Фукунага (другий зліва) у Києві (facebook.com/geek.journal)

В Україні Фукунага вже не перший день. Раніше він перебував у Львові, де багато спілкувався з українськими біженцями та волонтерами.

Їхні історії він переповідав на весь світ у своєму Instagram.

Зазначимо, що пісня Біллі Айліш No Time To Die, яка прозвучала у фільмі про Джеймса Бонда "007: Не час помирати", отримала Оскар.

Раніше ми писали, що американська супер-зірка Шер заявила, що готова приймати сім'ї українських біженців у себе вдома.

Таку ж заяву зробив Бенедикт Камбербетч, той самий Шерлок.

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