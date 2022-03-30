Режисер останньої стрічки про Джеймса Бонда в Києві допомагає людям з харчуванням (фото)

Митець приїхав до столиці, аби приєднатися до відомого у всьому світі благодійного проекту World Central Kitchen, який зазвичай допомагає організовувати харчування після стихійних лих.

Фото: Кері Фукунага (другий зліва) у Києві (facebook.com/geek.journal)

В Україні Фукунага вже не перший день. Раніше він перебував у Львові, де багато спілкувався з українськими біженцями та волонтерами.

Їхні історії він переповідав на весь світ у своєму Instagram.

Зазначимо, що пісня Біллі Айліш No Time To Die, яка прозвучала у фільмі про Джеймса Бонда "007: Не час помирати", отримала Оскар.