Рембо: Остання кров — в прокат виходить бойовик з 73-річним Сильвестром Сталлоне в головній ролі

З 19 вересня в кінотеатрах України стартує показ легендарного бойовика - "Рембо: Остання кров". Ветеран В'єтнамської війни і непереможний Джон Рембо має намір знайти тиху гавань і влаштовує своє життя на ранчо. Йому доведеться покинути затишне місце і відправитися в Мексику, щоб відшукати викрадену дочку свого друга. На Рембо знову лягає надзавдання – протидіяти всевладному і безжалісному наркокартелю.

Рембо: Остання кров сюжет і трейлер фільму

РЕМБО: ОСТАННЯ КРОВ. Другий трейлер (український) HD

У Джона Рембо - посттравматичний синдром. Щоб впоратися з демонами минулого, він переїжджає на ранчо, де дбає про тварин і намагається не згадувати про війну. Тепер його найближчі друзі - дівчина Габріелла і її бабуся. Одного разу Габріелла відправляється до Мексики на пошуки батька, який залишив сім'ю багато років тому. Але раптово зникає безслідно, і Рембо відправляється на її пошуки.

Під час пошуків він викриває діяльність злочинної організації, що займається торгівлею жінками. Тепер Рембо доведеться знову взятися за зброю, щоб врятувати дівчину і зупинити злочинців.

Цікаві факти про фільм "Рембо 5: Остання кров"

6 грудня 2018 року Сталлоне заявив, що це буде останній фільм "Рембо", заявивши, що його персонаж "нарешті знайде те, що він вважає світом". Проте в Каннах 2019 року Сталлоне заявив, що продовжить грати роль Джона Рембо, якщо "Рембо: Остання кров" виявиться успішним.

Фільм був випущений через 11 років після "Рембо" (2008).

Перший фільм в серії, в якому у Джона Рембо немає довгого волосся, бороди і пов'язки на голові.

Пісня, яка використовується в трейлері, - Old Town Road - Remix від Lil Nas X і Біллі Рей Сайрус.

Розклад сеансів

Фільм "Рембо: Остання кров" можна дивитися у всіх кінотеатрах Києва. Розклад сеансів можна подивитися за посиланням. Прокат стартує з 19 вересня.

Кадри з фільму

Рембо: Остання кров

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