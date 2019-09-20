Рембо: Остання кров — в прокат виходить бойовик з 73-річним Сильвестром Сталлоне в головній ролі

Фільм був випущений через 11 років після "Рембо" (2008)!
З 19 вересня в кінотеатрах України стартує показ легендарного бойовика - "Рембо: Остання кров". Ветеран В'єтнамської війни і непереможний Джон Рембо має намір знайти тиху гавань і влаштовує своє життя на ранчо. Йому доведеться покинути затишне місце і відправитися в Мексику, щоб відшукати викрадену дочку свого друга. На Рембо знову лягає надзавдання – протидіяти всевладному і безжалісному наркокартелю.
РЕМБО: ОСТАННЯ КРОВ. Другий трейлер (український) HD
У Джона Рембо - посттравматичний синдром. Щоб впоратися з демонами минулого, він переїжджає на ранчо, де дбає про тварин і намагається не згадувати про війну. Тепер його найближчі друзі - дівчина Габріелла і її бабуся. Одного разу Габріелла відправляється до Мексики на пошуки батька, який залишив сім'ю багато років тому. Але раптово зникає безслідно, і Рембо відправляється на її пошуки.
Під час пошуків він викриває діяльність злочинної організації, що займається торгівлею жінками. Тепер Рембо доведеться знову взятися за зброю, щоб врятувати дівчину і зупинити злочинців.
Цікаві факти про фільм "Рембо 5: Остання кров"
Розклад сеансів
Фільм "Рембо: Остання кров" можна дивитися у всіх кінотеатрах Києва. Розклад сеансів можна подивитися за посиланням. Прокат стартує з 19 вересня.
Кадри з фільму
Рембо: Остання кров
Венеціанський кінофестиваль 2019: топ-5 найцікавіших фільмів.