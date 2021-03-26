Ці п'ять помилок у стосунках вбивають ваше кохання

Стосунки в парі можуть зруйнуватися через те, що ви емоційно віддалилися один від одного. Тоді може здатися, що ваш партнер змінився, кохання минуло і залишився тільки побут. Але часто до такого результату приводить банальне невміння (небажання) слухати, знецінення переживань близької людини і фокусування на собі. Як зрозуміти і вчасно усунути розлад в парі - читайте нижче в нашому матеріалі.

Фокус на себе

Наприклад, партнер поділився складною ситуацією і замість слів підтримки, ми згадуємо свій схожий випадок: "А у мене... А я... А мені..." Так, діалог часто будується на нескінченному потоці випадкових асоціацій з почутим, але що в цей час відбувається на рівні емоцій? Партнер переконаний, що його почуття - порожнє місце і не мають для близької людини ніякого значення. Навіщо тоді ділитися, якщо коханій людині на мене плювати?

Що потрібно змінити?

Психолог радить почати з фрази: "Я добре розумію твої почуття і хочу тебе підтримати. Хочеш, розповім про схожу ситуацію і те, як її вирішив(ла)?". Ще краще запитати: "Як я можу тебе підтримати? Як я можу тобі зараз допомогти?"

Ігнор

Таке буває, коли з нами діляться своїми переживаннями, а ми у відповідь: "Так чаю будеш?". Виникає відчуття, що страхи, біль, тривоги партнера, про які він говорить, щоб отримати підтримку, для нас порожній звук. Ми відсунули його почуття на другий план, змістивши увагу на побутове питання про чай.

Оскільки більшість з нас на рівні відчуттів ототожнює себе зі своїми почуттями, то їх знецінення сприймається як знецінення нас в цілому як особистості. "Ну так, йому головне, щоб поїсти було приготовлено, яка різниця, що я відчуваю?" Або "Їй тільки зарплата моя цікава і плювати на мої переживання".

Як правильно вчинити?

Поставте запитання про почуття: "Що з тобою відбувається? Що ти зараз відчуваєш? Ти переживаєш з цього приводу?", а краще запитайте: "Як я можу тебе підтримати? Як я можу тобі зараз допомогти?"

Знецінення

Наприклад, партнер розповів про тривогу з приводу конфлікту, а у відповідь: "Знаєш, це взагалі не привід переживати", "насправді нічого страшного не сталося", "Ти постійно паришся на рівному місці". Що чує партнер: "Твоє почуття - неправильне, погане". Це сприймається як "Я відкидаю твоє почуття, не приймаю його, а значить і тебе з твоїм почуттям".

Як потрібно реагувати в цій ситуації?

Запитаєте: "Розкажи детальніше, що ти відчуваєш? Чого ти хочеш уникнути? Що саме викликає тривогу?". А краще запитайте: "Як я можу тебе підтримати? Як я можу тобі зараз допомогти?"

Пасивне слухання

Так буває, коли партнер з нами ділиться своєю ситуацією, а ми втикаємо в телефон, не відриваємося від комп'ютера, миємо посуд або дивимося серіал. Це нам здається, що ми беремо участь у двох процесах. Насправді ми обділяємо якісною увагою кохану людину і вона не відчуває нашої участі у своєму житті.

Рецепт

Під час розмови давати 100% своєї уваги: сидіти поруч, тримати за руку, дивитися в очі. Це зближує.

Безперервний катарсис

Так відбувається, коли емоцій багато, вони негативні, ллються через край і спрямовані на партнера. Мало хто таке витримає. Адже партнер не унітаз для зливу негативу.

Що робити, щоб такого не сталося?

Психолог радить вивчати техніки емоційно інтелекту, дозувати негативні емоції, враховувати почуття партнера.