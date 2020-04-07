Психолог дала поради, як не піддатися панічним атакам

Психолог радить звертати увагу на деякі симптоми
В будь-якій складній ситуації головне – не панікувати, адже від цього проблема не вирішується. Але як не хвилюватися, коли люди щодня отримують тривожні новини, хвилюються за рідних? У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на телеканалі «Україна», психолог розповіла, як позбутися панічних атак і стати стійкішим до цього почуття.
Ситуація у світі спричиняє ще одну епідемію – епідемію паніки. І дехто тривожиться настільки, що доходить аж до панічних атак.
«Під час панічної атаки з'являється страх, посилене серцебиття, потовиділення і здається, що людина просто помирає – їй так здається», – коментує психолог Наталія Підлісна в ефірі каналу «Україна».
При чому лікарі на обстеженні не можуть виявити жодних причин – серце в порядку, аналізи в нормі. Подібні симптоми можуть супроводжувати так звану панічну атаку.
«Це сигнал про небезпеку, якої не існує. Організм отримує якийсь сигнал – біжи або бий, але бігти нікуди і бити нікого», – пояснює експерт.
Важливо усвідомити, що цей страх невиправданий. Реальна небезпека вам не загрожує. А ось кілька простих порад психолога, що допоможуть під час нападу:
Нагадаємо, раніше ми давали 6 порад психолога, як заспокоїтися самим і не «заражати» тривогою дітей.