Епідемія паніки: 6 порад психолога, як заспокоїтися самим і не «заражати» тривогою дітей

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Психолог реаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки» Наталія Борисова ділиться порадами

Зараз усі навколо весь час говорять про коронавірус. Заголовки статей сіють жах, звичний спосіб життя недоступний, і ми мимоволі стаємо жертвами іншого «вірусу» – паніки. Як перестати турбуватися з-за пандемії?

Про це не з чуток знає психолог реаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки» Наталія Борисова, адже вона тривалий час працювала психологом при відомстві надзвичайних ситуацій і не раз стикалася з панікою.

Заразний негатив

Передусім намагайтеся не піддаватися паніці самі. Навіть якщо ваш психоемоційний стан залишає бажати кращого, не демонструйте негативні емоції при дітях. Вони беруть з вас приклад і «заражаються» нервозністю.

Якщо ви виявили в себе ознаки панічної поведінки, спробуйте хоча б на деякий час «самоізолюватися». «Вірус» паніки теж здатний викликати масову пандемію, тільки емоційну. А ми пам'ятаємо, що стрес погіршує імунітет. Зараз це вам точно ні до чого!

Вдих-видих

Відчуваєте, що накриває, – постарайтеся хоча б на короткий час піти від дітей в іншу кімнату. Є різні техніки дихання, які можна знайти в інтернеті, і завдяки їм заспокоїти нерви. Виконайте невеликий комплекс вправ, по одному підходу кожна: присідання, віджимання від підлоги, нахили, випади в сторони та ін. Можна ще піти у ванну і прийняти контрастний душ. Щойно відчуєте, що більш-менш заспокоїлися – повертайтеся до дітей і приділіть їм максимум уваги.

Якщо раптом ви не втрималися й почали кричати при дітлахах, спробуйте впоратися з емоціями і обернути все це на жарт. Зробіть вигляд, що ваш крик був награним, що ви просто зіграли, наприклад, сірого вовка, який захотів з'їсти Червону Шапочку, але потім передумав.

Усміхайтеся, панове, усміхайтеся

Один відомий кіногерой сказав: «Усміхайтеся! Найбільші дурості в світі робляться з розумним виразом обличчя». Хоч як би вам було тривожно, намагайтеся при дітях хоча б іноді усміхатися, сміятися. Немає настрою – вмикайте щось веселе. Комедійні фільми, шоу, конкурси, мультфільми допоможуть вам на час відволіктися від тривожних думок. Діти мають бачити батьків у позитивному настрої.

«Карантин» на думки

Не потрібно кожні 5-10 хвилин читати новини і обговорювати їх у присутності дитини. Дізналися інформацію, подумали, що можна зробити, щоб убезпечити родину, вжили необхідних заходів – все, достатньо. Не переймайтеся, перемикайтеся. Є багато занять, ігор та розваг, які люблячі батьки можуть використовувати, перебуваючи з дітьми на карантині. Проведіть час із користю.

Грайте з дітьми в «мисливців» за вірусами

Берете пилосос, ганчірочки і йдете в атаку! Прибираєте квартиру і одночасно займаєте дітей. Отримуєте терапевтичний ефект і дотримуєтеся рекомендації вірусологів.

Не забувайте головного: пандемія мине, і паніка, пов'язана з нею, теж. Якщо ви не піддастеся їй і все зробите грамотно, ніхто не постраждає. Ви разом успішно пройдете це «коронавірусне» випробування. Коли карантин закінчиться, ви зрозумієте, що складна ситуація допомогла зміцнити і згуртувати вашу сім'ю.