Японська принцеса вийшла заміж: Мако збирається покинути королівську сім'ю

Дочка наслідного принца Акісіно, японська принцеса Мако вийшла заміж. Її обранець - однокурсник з міжнародного християнського університету в Токіо Кей Комуро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK .

30-річна представниця династії вирушила на одруження з резиденції, де проживала з батьками і молодшою сестрою, близько 10 ранку (4:00 за київським часом), 26 жовтня.

З цього моменту вона покинула імператорську сім'ю, позбулася допомоги і має ім'я Мако Комуро. Дівчина відтепер є звичайною громадянкою Японії.

Перед весіллям Мако відвідала своїх батьків, принца Акісіно і принцесу Кіко, а також бабусю і діда, колишніх імператора Акахіто і імператрицю Мітіко. Реакція громадськості на заміжжя принцеси виявилася негативною, після її відходу з імператорської сім'ї загостриться проблема швидкого скорочення династії монархів.

Мако і Кей Комуро знайомі з 2012 року. Пара після одруження планує спочатку жити в Токіо, а потім виїхати в США, де наречений має роботу. Принцеса також планує знайти вакансію.