Принц Гаррі через ностальгію по друзям і дому не випускає з рук телефон

Буквально пару тижнів минуло з того моменту, як принц Гаррі вилетів з Великобританії в Канаду "у пошуках нового життя". Нагадаємо, що після офіційного зречення від королівських обов'язків (8 січня) Меган Маркл буквально відразу ж полетіла до Канади, забравши з собою принца Арчі. А ось принцу Гаррі довелося залишитися, щоб врегулювати всі питання. Незважаючи на масу турбот, що накрили Меган і Гаррі з головою, герцог Сассекський вже встиг піддатися ностальгії. А також дуже сильно скучити за своїм друзям, багато з яких живуть у Великобританії. На щастя, месенджери не дають принцу остаточно впасти в депресію.

Так, виданню The Sun стало відомо, що принц Гаррі після переїзду до Канади став більш частіше спілкуватися з друзями. Правда, віртуально. Джерело видання повідомляє, що у Гаррі та його друзів є загальний чат в мережі WhatsApp, який існує вже не один рік. Саме розрив з родиною і рідним домом підштовхнув молодшого брата принца Вільяма проводити в популярному месенджері ще більше часу.

“Гаррі відправляє друзям фотографії та кумедні відео. Принц вважає, що переїзд у Канаду — не привід припиняти спілкування з тими, з ким дружив все життя", — цитує слова інсайдера The Sun.

Принц Гаррі і Меган Маркл нині явно потребують підтримки один одного (фото: instagram.com/sussexroyal)

Така поведінка принца зайвий раз доводить, що він дійсно дуже нудьгує по будинку і близьким, подумки все ще залишаючись у Великобританії. Звичайно, невідомо, як до такого стану речей відноситься Меган Маркл. Можливо, її це також засмучує. Все ж раніше британські таблоїди неодноразово підкреслювали, що саме Меган була ініціатором зречення. А принц Гаррі не посмів перечити своїй дружині.

Крім того, раніше британська екоактивістка Джейн Гудолл і хороша знайома Гаррі зазначала, що принц завжди хотів, щоб його діти росли подалі від "королівської пишноти і стриманості". Саме тому він так швидко підтримав рішення дружини.

Нагадаємо, раніше близький друг принца Гаррі Начо Фігерас розповів в інтерв'ю АВС, що принц Гарії "дуже страждає від того, що люди його засуджують". Герцог Сассекський явно був не готовий до такого резонансу. Тому на найближчий час його першочергова місія - захистити Меган і Арчі від хвилі негативу.