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Принц Гаррі відчайдушно хоче, аби Арчі ріс як можна далі від королівського оточення

Lite » Стиль життя 24.01.2020 - 16:15
Принц Гаррі відчайдушно хоче, аби Арчі ріс як можна далі від королівського оточення
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Гаррі і Меган не просто так відлетіли подалі від Великобританії

Рішення Меган Маркл і принца Гаррі відмовитися від королівських обов'язків і виїхати жити в Канаду, м'яко кажучи, шокувало багатьох - навіть безпосередньо членів монаршої родини. Раніше неодноразово зазначалося, що батько принца Гаррі - принца Чарльза - дізнався про зречення сина ледь не в день його офіційної заяви 8 січня. Королева Єлизавета II, за інформацією джерел, також була неприємно вражена рішенням молодшого онука і просила його почекати з заявою. Проте Гаррі вчинив по-своєму. Тепер же Її Величність не на жарт стурбована, що і вона, і інші члени королівської сім'ї, будуть вкрай рідко бачиться з принцом Арчі - малюк полетів зі своїми батьками в Канаду. Схоже, що побоювання Єлизавети виправдалися.

Давня знайома принца Гаррі, екоактивістка Джейн Гудолл повідомила, що вчинок герцогів Сассекських її не дивує. Більш того, Джейн запевняє, що молодший онук Єлизавети II явно не хотів, щоб його син ріс в оточенні королівської сім'ї. Про що повідомляє британський таблоїд Mirror.

Так, Джейн Гудолл мала можливість особисто поспілкуватися з Гарії і його дружиною ще в 2019 році. Екоактивістка відвідала будинок герцогів Сассекських, коли Арчі було всього 5 тижнів. Тоді Гаррі особисто брав інтерв'ю у Гудолл для спеціального випуску Vogue, який редагувала Меган. Тоді-то активістка і могла поспілкуватися з герцогами.

“Мене не дивує рішення Меган і Гаррі відмовитися від королівських обов'язків. Я точно знаю, що принц Гаррі дійсно відчував себе обмеженим у стінах Фрогмора (ред. - заміська резиденція членів британської королівської сім'ї). І він відчайдушно хоче, щоб маленький Арчі виріс далеко від всієї цієї "королівської пишноти" і суєти. Я знаю це", - заявляє Джейн Гудолл.

Гудолл висловлюється про Гаррі виключно позитивно: “Він чудова людина, і у нас було чудове інтерв'ю ... Спочатку Меган хотіла взяти у мене інтерв'ю, але Гаррі перехопив її ініціативу і сам поспілкувався зі мною".

Принц Гаррі відчайдушно хоче, аби Арчі ріс як можна далі від королівського оточення

Принц Чарльз, Гаррі і Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

При цьому раніше друзі принца Гаррі повідомляли, що його серце розбите і насправді він "бадьориться" на публіці.

"Він ранима душа і дуже милий чоловік, тому зараз його серце напевно розбите", - повідомляли інсайдери.

Проблема в тому, що після зречення Гаррі так і не вдалося поговорити з батьком, який знаходиться в Шотландії, і старшим братом. Принц Вільям також зараз в роз'їздах. Залагодивши деякі справи, Гаррі 20 січня полетів до Канади до дружини і сина. При цьому герцог Сассекський прилетів на комерційному літаку, що досить бюджетно для представника монаршої родини.

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