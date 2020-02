Принц Гаррі все ще може претендувати на британський престол, незважаючи на "Мегзіт"

19 лютого журналісти Daily Mail повідомили, що Єлизавета II заборонила Меган Маркл і принцу Гаррі використовувати бренд Sussex Royal (герцоги Сассекські). Таке рішення Її Величності підкинуло молодій сім'ї чимало клопоту. Як відомо, Меган і Гаррі витратили чимало грошей на створення нового сайті своєї сім'ї. Крім того, вони подали заявки на оформлення десятка товарів під своєю торговою маркою. Також відомо, що Меган і Гаррі зареєстрували свій благодійний фонд "Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex". На всьому цьому герцоги припускали заробляти в майбутньому. Тепер подружжю доведеться терміново зайнятися "ребрендингом". Більш того, Меган і Гаррі більше не зможуть використовувати приписку "королівський" у своїх офіційних зверненнях і виходах.

Здавалося б, що молода сім'я повністю "розбита". Однак журналістам журналу People вдалося пролити світло на кілька важливих нюансів нинішнього стану принца Гаррі. Так, шанувальників молодшого онука Єлизавети II цікавить, чи має право принц Гаррі все ще претендувати на королівський трон Великобританії?

Після відмови Меган і Гаррі 8 січня від своїх королівських обов'язків, журналісти припустили, що разом з цим Гаррі також позбавляється права престолонаслідування.

Офіційний представник герцогів Сассекських в комменатрии People заявив, що Гаррі збереже за собою право на британську корону! На даний момент він є шостим в порядку престолонаслідування.

"Будучи онуком Її Величності і другим сином Принца Уельського, принц Гарі залишається шостим у ряді наступності трону, а статус герцога і герцогині Сассекських в Ордені пріоритетів залишається незмінним", - сказав представник пари.

Також представник уточнив, що Гаррі і Меган все ще можуть формально називатися герцогами Сассекськими. А ось використовувати цей титул як бренд - ні.

“Герцог і герцогиня Сассекські формально збережуть свої титули, але не будуть активно їх використовувати. Вони будуть як і раніше відомі як герцог і герцогиня Сассекські, а також за назвами "Граф і графиня Думбартона" і "Барон і баронеса Кілкіл", - йдеться в заяві.

Принц Чарльз, принц Гаррі і маленький Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Нагадаємо, що першим в списку престолонаслідування значиться принц Чарльз - син Єлизавети II. Проте явним фаворитом на сьогоднішній день вважається принц Вільям. Саме Вільям може похвалитися буквально ідеальною репутацією. Також жителі Великобританії більше поважають Кейт Міддлтон, а не Каміллу Паркер-Боулз - дружину Чарльза. Та й сам принц Чарльз свого часу встиг заплямувати репутацію, зраджуючи першій дружині - принцесі Діані. Після чого послідувало їх гучне розлучення і трагічна загибель Діани.

Що стосується зречення Меган і Гаррі від обов'язків, офіційно воно набуде чинності з 31 березня. Вже починаючи з 1 квітня, Гаррі і Меган більше не будуть мати ніяких справ в Букінгемському палаці.

"Герцог і герцогиня Сассекські будуть проводити час як у Великобританії, так і в Північній Америці", - додає представник пари.