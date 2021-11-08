Свято 8 листопада: що категорично не можна робити, а що потрібно обов'язково

8 листопада 2021 року за православним календарем вшановується святий Димитрій Солунський - великомученик, колись постраждалий за віру. У народі це свято називається Дмитрієв день, звичайно ж він має свої особливості.
Що заборонено в цей день, найважливіші традиції, обряди, звичаї, прикмети, кого привітати з днем ангела - дізнайтеся з нашого матеріалу Lite нижче.
Святому прийнято молитися, просячи його про хоробрість, терпіння у випробуваннях.
У цей день також віддають шану батькам - до рідних потрібно зайти в гості і привести гостинці. Якщо ваші близькі вже не з вами - обов'язково провідайте їх на кладовищі.
Цікаве повір'я говорить, що душі близьких в цей день злітаються до могил у вигляді птахів. Тому пернатих на кладовищі потрібно обов'язково підгодувати.
Вдома також потрібно накрити в цей день щедрий стіл, де обов'язковою стравою будуть млинці.
Перший млинець потрібно зняти зі сковороди з проханням до Бога послати спокій померлим. Їсти його не потрібно - залиште в тарілці на підвіконні.
Також в цей день потрібно завершити всі справи на присадибній ділянці і повністю підготуватися до зими.
Також грати весілля починаючи з 8 листопада і до Різдва - ідея не з кращих, так як шлюб буде приречений.
Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Йосиф, Луп, Митродор, Феофіл.
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