Свято 7 листопада: найсуворіша заборона цього дня, і що важливо зробити
7 листопада 2021 року за церковним православним календарем вшановується пам'ять мучеників Маркіяна і Мартирія, які віддали своє життя за віру. А в народі його називають Дідівські плачі - день цей, як правило, непогожий і присвячують його спогадам по рідним і близьким, які більше не з нами.
Що можна і не можна робити у свято, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Lite.
Традиції 7 листопада, що потрібно зробити
У цей день прийнято було влаштовувати так звані "Дідівські плачі". Потрібно було сходити на кладовище, де згадати про рідних людей, які залишили цей світ.
Потрібно привести в порядок могили, запалити церковну свічку, а повернувшись додому, пом'янути їх за сімейним столом.
На столах обов'язково мають стояти саме ті страви, які любили за життя родичі.
7 листопада прийнято допомагати сиротам і знедоленим, а також покаятисяу своїх гріхах, щоб зустріти зиму з чистим серцем.
Важливі прикмети свята
- Зірки тьмяно світяться - буде холодний і непогожий день, якщо вони яскравіше, ніж зазвичай - до теплих днів.
- Пішов дощ - чекай негоди, а якщо сніг - снігову зиму.
- Сніг сьогодні випав - зима буде сніжною.
- На деревах залишилося багато листя - зима буде затяжною.
- Сильний вітер - на тривалу негоду.
- Ранковий туман - скоро відлига.
- Ворони сидять на нижніх гілках - буде сильний вітер.
Ще одна цікава прикмета свідчить, що людей, пов'язаних з торгівлею, можуть очікувати фінансові проблеми, а всіх інших - сімейні конфлікти.
Що не можна робити на Дідівські плачі
- Згадувати померлого поганими словами.
- Приносити в храм для пожертвування м'ясні продукти, спиртні напої (крім кагору).
- Поминати померлих спиртним - це вважається великим гріхом.
- Веселитися, але в той же час не можна віддаватися скорботі і голосінням. Краще - щиро помолитися за порятунок душ покинули нас людей.
- Плакати в подушку, щоб не передати свої нещастя іншим.
- Торговцям - їздити з товаром, інакше можна позбутися доходу.
- Додавати у свій раціон хліб, тому що наступний рік пройде без хліба.
- Забирати після поминок їжу з собою - краще віддати її бідним.
- Лукавити, інакше весь рік будуть супроводжувати брехня і обман.
- Ображати сиріт і відмовляти в допомозі.
- Сміятися до сліз - це може призвести до гірких сліз і проблем.
День ангела сьогодні відзначають:
Валерій, Валеріан, Маркіян, Анастасій, Мартирій, Матрона, Валерія.
Раніше ми писали про всі свята листопада 2021, які ми будемо відзначати за православним і народним календарем.