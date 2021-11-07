Свято 7 листопада: найсуворіша заборона цього дня, і що важливо зробити

7 листопада 2021 року за церковним православним календарем вшановується пам'ять мучеників Маркіяна і Мартирія, які віддали своє життя за віру. А в народі його називають Дідівські плачі - день цей, як правило, непогожий і присвячують його спогадам по рідним і близьким, які більше не з нами.

Що можна і не можна робити у свято, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Lite .

Традиції 7 листопада, що потрібно зробити

У цей день прийнято було влаштовувати так звані "Дідівські плачі". Потрібно було сходити на кладовище, де згадати про рідних людей, які залишили цей світ.

Потрібно привести в порядок могили, запалити церковну свічку, а повернувшись додому, пом'янути їх за сімейним столом.

На столах обов'язково мають стояти саме ті страви, які любили за життя родичі.

7 листопада прийнято допомагати сиротам і знедоленим, а також покаятисяу своїх гріхах, щоб зустріти зиму з чистим серцем.

Важливі прикмети свята

Зірки тьмяно світяться - буде холодний і непогожий день, якщо вони яскравіше, ніж зазвичай - до теплих днів.

Пішов дощ - чекай негоди, а якщо сніг - снігову зиму.

Сніг сьогодні випав - зима буде сніжною.

На деревах залишилося багато листя - зима буде затяжною.

Сильний вітер - на тривалу негоду.

Ранковий туман - скоро відлига.

Ворони сидять на нижніх гілках - буде сильний вітер.

Ще одна цікава прикмета свідчить, що людей, пов'язаних з торгівлею, можуть очікувати фінансові проблеми, а всіх інших - сімейні конфлікти.

Що не можна робити на Дідівські плачі

Згадувати померлого поганими словами.

Приносити в храм для пожертвування м'ясні продукти, спиртні напої (крім кагору).

Поминати померлих спиртним - це вважається великим гріхом.

Веселитися, але в той же час не можна віддаватися скорботі і голосінням. Краще - щиро помолитися за порятунок душ покинули нас людей.

Плакати в подушку, щоб не передати свої нещастя іншим.

Торговцям - їздити з товаром, інакше можна позбутися доходу.

Додавати у свій раціон хліб, тому що наступний рік пройде без хліба.

Забирати після поминок їжу з собою - краще віддати її бідним.

Лукавити, інакше весь рік будуть супроводжувати брехня і обман.

Ображати сиріт і відмовляти в допомозі.

Сміятися до сліз - це може призвести до гірких сліз і проблем.

День ангела сьогодні відзначають:

Валерій, Валеріан, Маркіян, Анастасій, Мартирій, Матрона, Валерія.