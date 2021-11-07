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Свято 7 листопада: найсуворіша заборона цього дня, і що важливо зробити

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Неділя 07 листопада 2021 06:00
Свято 7 листопада: найсуворіша заборона цього дня, і що важливо зробити Фото: яке свято 7 листопада 2021 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

7 листопада 2021 року за церковним православним календарем вшановується пам'ять мучеників Маркіяна і Мартирія, які віддали своє життя за віру. А в народі його називають Дідівські плачі - день цей, як правило, непогожий і присвячують його спогадам по рідним і близьким, які більше не з нами.

Що можна і не можна робити у свято, традиції, прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в матеріалі Lite.

Традиції 7 листопада, що потрібно зробити

У цей день прийнято було влаштовувати так звані "Дідівські плачі". Потрібно було сходити на кладовище, де згадати про рідних людей, які залишили цей світ.

Потрібно привести в порядок могили, запалити церковну свічку, а повернувшись додому, пом'янути їх за сімейним столом.

На столах обов'язково мають стояти саме ті страви, які любили за життя родичі.

7 листопада прийнято допомагати сиротам і знедоленим, а також покаятисяу своїх гріхах, щоб зустріти зиму з чистим серцем.

Важливі прикмети свята

  • Зірки тьмяно світяться - буде холодний і непогожий день, якщо вони яскравіше, ніж зазвичай - до теплих днів.
  • Пішов дощ - чекай негоди, а якщо сніг - снігову зиму.
  • Сніг сьогодні випав - зима буде сніжною.
  • На деревах залишилося багато листя - зима буде затяжною.
  • Сильний вітер - на тривалу негоду.
  • Ранковий туман - скоро відлига.
  • Ворони сидять на нижніх гілках - буде сильний вітер.

Ще одна цікава прикмета свідчить, що людей, пов'язаних з торгівлею, можуть очікувати фінансові проблеми, а всіх інших - сімейні конфлікти.

Що не можна робити на Дідівські плачі

  • Згадувати померлого поганими словами.
  • Приносити в храм для пожертвування м'ясні продукти, спиртні напої (крім кагору).
  • Поминати померлих спиртним - це вважається великим гріхом.
  • Веселитися, але в той же час не можна віддаватися скорботі і голосінням. Краще - щиро помолитися за порятунок душ покинули нас людей.
  • Плакати в подушку, щоб не передати свої нещастя іншим.
  • Торговцям - їздити з товаром, інакше можна позбутися доходу.
  • Додавати у свій раціон хліб, тому що наступний рік пройде без хліба.
  • Забирати після поминок їжу з собою - краще віддати її бідним.
  • Лукавити, інакше весь рік будуть супроводжувати брехня і обман.
  • Ображати сиріт і відмовляти в допомозі.
  • Сміятися до сліз - це може призвести до гірких сліз і проблем.

День ангела сьогодні відзначають:

Валерій, Валеріан, Маркіян, Анастасій, Мартирій, Матрона, Валерія.

Раніше ми писали про всі свята листопада 2021, які ми будемо відзначати за православним і народним календарем.

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