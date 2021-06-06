Свято 6 червня: що строго заборонено робити, важливі прикмети і у кого день ангела

6 червня згідно з православним календарем відзначається відразу кілька свят: Прославлення блаженної Ксенії, Преподобного Симеона Стовпника на чудовій горі, Преподобного Микити і Стовпника Переславльського. У народі ж вшановували цілющу рослину - шипшину.

Що не можна робити в цей день, які традиції і обряди існують і хто святкує день ангела - читайте далі в нашому матеріалі.

Традиції 6 червня, про які важливо пам'ятати

У народі говорили, що саме з 6 червня починається справжнє літо. Люди спостерігали за шипшиною, яка, за повір'ям, мала особливу силу в цей день.

"Шипшина цвіте - рум'янець року веде", - говорили люди. Цей яскравий кущ вважався символом краси і молодості, уособлював собою справжню любов.

Як тільки розквітала шипшина, бабусі сідали під нею з онуками і розповідали їм казки. Люди вірили, що рослина допоможе дітям позбутися від страхів.

З давніх-давен відомо про цілющі властивості рослини - нею заліковували рани, чистили кров, лікували застуду.

А молоді дівчата вмивалися водою настояною на шипшині, щоб надовго зберегти молодість і красу.

Сни в цю ніч можуть розповісти про майбутній успіх. Яскраві і позитивні сновидіння можуть збутися протягом трьох днів.

Народні прикмети на 6 червня

Якщо сонце ясне, чекай врожайного літа.

Багато птахів на небі - буде хороша погода, а якщо птахи літають низько - до сильних дощів влітку.

Багато комарів - в липні чекай посухи.

Йде дощ 6 червня - буде багато грибів.

Що не можна робити в цей день

Не можна займатися важкою домашньою роботою: прати, прибирати, а також працювати на городі.

Заборонено сваритися, лаятися, лихословити, бажати іншим людям зла, не можна відмовляти в милостині.

Суворо заборонено скаржитися. Причому про свої проблеми не можна розповідати не тільки чужим, а й найближчим.

Не можна нікому давати в борг, інакше своїх грошей ви більше не побачите.

Не варто 6 червня ставити квіти у вазу. Вони швидко засохнуть. Так само, як і ваші стосунки з другою половинкою.

Іменини в цей день святкують: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан і Федір, Антон, Антоніна.