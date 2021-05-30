Календар церковних свят на червень 2021: що будемо відзначати
Фото: календар церковних свят на червень 2021 (facebook .сом / petroporoshenko)
У червні 2021 року православні відзначатимуть відразу два великих церковних свята – Вознесіння Господнє і Трійцю. На Трійцю українці отримають додатковий вихідний - у понеділок, 21 червня.
Які церковні свята будемо відзначати в червні 2021 і які будуть важливі дати посту, днів поминання покійних – читайте в нашому матеріалі нижче.
Православний календар на Червень 2021
- 1 червня - преподобного Корнилія, Чудотворця Комельського, благовірного великого князя Димитрія Донського
- 2 червня - мучеників Фалалія, Олександра та Астерія
- 3 червня - рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени, пам'яті Володимирської ікони Божої Матері
- 4 червня - пам'ять II Вселенського Собору, мученика Василіска
- 5 червня - преподобної Єфросинії, княжни та ігумені Полоцької
- 6 червня - неділя шоста після Великодня, зцілення сліпонародженого, святої блаженної Ксенії Петербурзької
- 7 червня - третє набуття глави Іоанна Предтечі
- 8 червня - апостолів від 70-ти Коропа та Алфея
- 9 червня - праведника Іоанна Руського
- 10 червня - Вознесіння Господа Бога Ісуса Христа, преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкідонського
- 11 червня - Псково-Печерської ікони Божої Матері Споручниця грішних, святителя Луки Сповідника, архієпископа Сімферопольського
- 12 червня - преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі далматської
- 13 червня - неділя сьома після Великодня, отців I Вселенського Собору
- 14 червня - праведного Іоанна Кронштадтського
- 15 червня - Києво-Братської ікони Божої Матері
- 16 червня - перенесення мощей царевича Димитрія з Углича до Москви
- 17 червня - святителя Митрофана, 1-го Патріарха Константинопольського
- 18 червня - Ігорівської ікони Божої Матері
- 19 червня - Троїцька поминальна субота, Піменівської ікони Божої Матері
- 20 Червня - День Святої Трійці, П'ятидесятниця, священномученика Феодота Анкірського
- 21 червня - День Святого Духа, суцільна седмиця, піст скасовується
- 22 червня - преподобного Кирила, ігумена Білозерського
- 23 червня - Собор рязанських Святих, Собор сибірських святих
- 24 червня - ікони Божої Матері Споручниця, грішних апостолів Варфоломія і Варнави
- 25 червня - преподобного Онуфрія Великого
- 26 червня - мучениці Акіліни
- 27 червня - неділя перша після П'ятидесятниці, всіх святих, змова на Петрів піст
- 28 червня - початок Петрова посту
- 29 червня - святителя Тихона, єпископа Амафунтського
- 30 червня - мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла перських
Церковні пости в червні
- 2 червня
- 4 червня
- 9 червня
- 11 червня
- 16 червня
- 18 червня
- з 21 по 27 червня – Троїцька седмиця
- з 28 червня по 11 липня – Петров піст
Дні поминання покійних
У червні буде тільки один день, важливий для поминання покійних рідних – 19 червня, Троїцька субота. У цьому день проходить служба в церквах, а після можна відвідати кладовище і навести порядок на могилах.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які є традиції на Трійцю в Україну.
А також розповідали про те, коли в червні будемо відзначати день літнього сонцестояння.