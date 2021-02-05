Свято 5 лютого: що заборонено робити у Агафіїв день, головні прикмети

5 лютого 2020 року православні християни згадують святого мученика Климента і Агафія. Обидва вони постраждали за віру в Христа. Священномученик Климент народився 258 році в галантійскому місті Анкірі в родині матері християнки, але батько її був язичником.

Коли Климент був маленький, він втратив батька, а на дванадцятому році життя і матір. Мати перед смертю передбачила йому мученицьку смерть за віру в Христа. Климента усиновила благочестива жінка Софія, яка виховувала хлопця і вчила його вірі в Бога. За добродійне життя Климент був поставлений у читця, а пізніше в диякона, в 18 років отримав сан пресвітера, а у 20 років висвячений на єпископа Анкірського. В період гонінь на християн на Климента донесли, і він змушений був поплатитися за свою віру. Йому відтяли голову мечем і він помер в ім'я Христа.

5 лютого селяни відправлялися в комори, перевірити, чи багато хліба залишилося до весни. Уважно переглядали посівне зерно: "Агафонік-півхлібник спини в засіках не розгинає, здоровому зерну веде рахунок".

Комори доводили до ладу. Спорожнілі засіки вичищали й вимітали. При необхідності проводили ремонтні роботи: латали стіни й двері.

Головні прикмети цього дня:

Якщо у цей день багато снігу – багато хліба.

Якщо в цей день сонце – буде рання весна.

Якщо синиці голосно щебечуть вранці – чекай морозів найближчим часом.

Білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.

Якщо у цей день багато снігу лежить на землі – рік буде врожайним.

Сильний мороз – весна настане рано.

Погода після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.

Що категорично не можна робити в цей день:

В цей день не можна дивитися на падаючі зірки. Це вважається поганою прикметою й обіцяє людині швидку смерть.

В цей день не можна сваритися і лаятися

Не можна бути не прибраному будинку

Іменини святкують: Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір.

Як ми писали раніше, в Україні вирішили ввести нове свято - на честь спортивних тренерів.