Свято 29 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник
29 червня в народі називається Тихон Тихий. У православній церкві вшановується день пам'яті преподобного Тихона Мединського, Калузького і преподобного Мойсея Оптинського.
Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день Тихону моляться ті, хто потребує заспокоєння, чимось переляканий, схвильований або хто страждає від зубного болю. Ще з 29 червня завершуються всі посівні роботи.
Згідно з цим звичаєм, тих, хто працював у полі, збирали за великим столом і пригощали всілякими смаколиками та вином.
Прикмети цього дня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- увечері й вночі чітко видно білясту смужку Чумацького шляху - до сонячних днів;
- папороть згорнув листя з самого ранку - наступний день буде дуже спекотним;
- у кульбаби, польового в'юна або гвоздики закриті квітки - скоро буде негода.
Що сьогодні не можна робити
- У цей день не потрібно нічого сіяти, воно просто не виросте і не дасть плодів.
- Не робіть нічого важливого, перенесіть заручини та весілля.
- Не бажано знайомитися в цей день.
- Є велика ймовірність конфліктів, тому день краще перечекати й не нариватися на неприємності.
- Також будьте обережнішими, тому що є ймовірність аварій, крадіжок і втрат.
Іменини 29 червня у Євтропія, Петра, Михайла, Єфрема, Костянтина і Тигрія. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.
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