Свято 29 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник

29 червня в народі називається Тихон Тихий. У православній церкві вшановується день пам'яті преподобного Тихона Мединського, Калузького і преподобного Мойсея Оптинського.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.

У цей день Тихону моляться ті, хто потребує заспокоєння, чимось переляканий, схвильований або хто страждає від зубного болю. Ще з 29 червня завершуються всі посівні роботи.

Згідно з цим звичаєм, тих, хто працював у полі, збирали за великим столом і пригощали всілякими смаколиками та вином.

Прикмети цього дня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

увечері й вночі чітко видно білясту смужку Чумацького шляху - до сонячних днів;

папороть згорнув листя з самого ранку - наступний день буде дуже спекотним;

у кульбаби, польового в'юна або гвоздики закриті квітки - скоро буде негода.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не потрібно нічого сіяти, воно просто не виросте і не дасть плодів.

Не робіть нічого важливого, перенесіть заручини та весілля.

Не бажано знайомитися в цей день.

Є велика ймовірність конфліктів, тому день краще перечекати й не нариватися на неприємності.

Також будьте обережнішими, тому що є ймовірність аварій, крадіжок і втрат.

Іменини 29 червня у Євтропія, Петра, Михайла, Єфрема, Костянтина і Тигрія. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.