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Свято 29 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник

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Вівторок 29 червня 2021 05:30
Свято 29 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник В народі цей день називали Тихон Тихий (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

29 червня в народі називається Тихон Тихий. У православній церкві вшановується день пам'яті преподобного Тихона Мединського, Калузького і преподобного Мойсея Оптинського.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.

У цей день Тихону моляться ті, хто потребує заспокоєння, чимось переляканий, схвильований або хто страждає від зубного болю. Ще з 29 червня завершуються всі посівні роботи.

Згідно з цим звичаєм, тих, хто працював у полі, збирали за великим столом і пригощали всілякими смаколиками та вином.

Прикмети цього дня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

  • увечері й вночі чітко видно білясту смужку Чумацького шляху - до сонячних днів;
  • папороть згорнув листя з самого ранку - наступний день буде дуже спекотним;
  • у кульбаби, польового в'юна або гвоздики закриті квітки - скоро буде негода.

Що сьогодні не можна робити

  • У цей день не потрібно нічого сіяти, воно просто не виросте і не дасть плодів.
  • Не робіть нічого важливого, перенесіть заручини та весілля.
  • Не бажано знайомитися в цей день.
  • Є велика ймовірність конфліктів, тому день краще перечекати й не нариватися на неприємності.
  • Також будьте обережнішими, тому що є ймовірність аварій, крадіжок і втрат.

Іменини 29 червня у Євтропія, Петра, Михайла, Єфрема, Костянтина і Тигрія. Не забудьте привітати цих людей з днем ангела.

Нагадаємо, що раніше ми писали, про дату, традиції, прикмети і заборони наймістичнішого для українців свята-Івана Купала.

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