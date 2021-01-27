Свято 27 січня: що не можна робити в день Ніни, прикмети

27 січня 2020 року за православним календарем, вшановують пам'ять святої Ніни, просвітительки Грузії. Рівноапостольна Ніна, згідно з історичними переказами з юних років прагнула служити Господу, і за своє життя звернула безліч своїх співвітчизників у християнську віру.

Цар Тірідат закохався в незвичайної краси дівчину, захотів, щоб вона належала йому, але, отримавши відмову, велів вбити Ніну разом з іншими дівчатами-християнками. Їй довелося покинути рідні краї, щоб зберегти життя. У цей час Бог покарав царя Вірменії, який жорстоко повівся з християнками. У Тірідата помутнів розум, він почав марити, в окрузі його називали божевільним. Вилікував його Григорій Просвітитель. Після несподіваного зцілення Тірідат повірив в силу християнської віри, хрестився сам і хрестив свій народ. У 301 році християнство було проголошено державною релігією у Вірменії. Свята Ніна сприяла поширенню віри на території Грузії.

Свята Ніна (фото: tvsamara.ru)

Головні народні прикмети на 27 січня

У давнину люди вірили, що коров'яче молоко, отримане в цей день, має чудодійну силу. Молоко 27 січня допоможе зцілитися від хвороб і опіків.

Спостереження за погодою в цей день говорило людям про наступне:

білі хмари віщували мороз,

якщо дерева вкрилися інеєм - чекай тепла,

сильний вітер у цей день віщував сирий і дощовий рік.

Що обов'язково потрібно зробити 27 січня

Оскільки на працю в цей день заборони не накладаються, 27 січня варто провести за роботою - зусилля принесуть бажані плоди. Рекомендується в цей день зайнятися домашнім господарством, а краще - генеральним прибиранням у домі.

Що не можна робити в день Святої Ніни

Варто уникати сварок, а якщо з кимось у вас затяжний конфлікт, цей день відмінно підходить для примирення.

Не 27 січня виносити сміття, адже можете винести своє щастя.

Не стрижіть волосся - це принесе невдачу.

Також сьогодні іменини святкують Давид, Ілля, Йосип, Макар, Марко, Павло, Сергій і Степан.

До речі, якщо в цю ніч присниться важкий сон, це буде знак, що пора зайнятися своїм здоров'ям. Якщо сновидіння було легким і приємним, можна розслабитися, але особливо не радіти: побачене все одно не збудеться.

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