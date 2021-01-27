Свято 27 січня: що не можна робити в день Ніни, прикмети

27 січня 2020 року за православним календарем, вшановують пам'ять святої Ніни, просвітительки Грузії. Рівноапостольна Ніна, згідно з історичними переказами з юних років прагнула служити Господу, і за своє життя звернула безліч своїх співвітчизників у християнську віру.
Цар Тірідат закохався в незвичайної краси дівчину, захотів, щоб вона належала йому, але, отримавши відмову, велів вбити Ніну разом з іншими дівчатами-християнками. Їй довелося покинути рідні краї, щоб зберегти життя. У цей час Бог покарав царя Вірменії, який жорстоко повівся з християнками. У Тірідата помутнів розум, він почав марити, в окрузі його називали божевільним. Вилікував його Григорій Просвітитель. Після несподіваного зцілення Тірідат повірив в силу християнської віри, хрестився сам і хрестив свій народ. У 301 році християнство було проголошено державною релігією у Вірменії. Свята Ніна сприяла поширенню віри на території Грузії.
У давнину люди вірили, що коров'яче молоко, отримане в цей день, має чудодійну силу. Молоко 27 січня допоможе зцілитися від хвороб і опіків.
Спостереження за погодою в цей день говорило людям про наступне:
Оскільки на працю в цей день заборони не накладаються, 27 січня варто провести за роботою - зусилля принесуть бажані плоди. Рекомендується в цей день зайнятися домашнім господарством, а краще - генеральним прибиранням у домі.
Також сьогодні іменини святкують Давид, Ілля, Йосип, Макар, Марко, Павло, Сергій і Степан.
До речі, якщо в цю ніч присниться важкий сон, це буде знак, що пора зайнятися своїм здоров'ям. Якщо сновидіння було легким і приємним, можна розслабитися, але особливо не радіти: побачене все одно не збудеться.
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