Свято 27 грудня: що строго заборонено робити, а що важливо зробити обов'язково

27 грудня в церковному календарі вшановується пам'ять відразу декількох святих мучеників - Філімона, Аполлонія, Аріана і Феотиха. У народі свято називають днем Філлімона, і він має свої особливі традиції і звичаї.

Що можна і не можна робити в цей день, важливі прикмети і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Lite .

Важливі традиції 27 грудня

Вважається, що цей день ідеально підходить для прибирання в будинку перед різдвяними святами, а ось на вулицю краще не виходити.

27 грудня вважається одним з найтемніших днів у році. У народі вірили, що на Філлімона розгулюється нечиста сила, може проникати в будинки, але обходить житла, в яких чистота і порядок.

Ще одним способом відігнати нечисту силу - частіше вмиватися. Вода - сакральний засіб, якого боїться нечисть.

Якщо все ж потрібно покинути дім, то не можна на вулицю виходити невмитим, інакше накличете на себе біду. Також перед початком будь-якої справи потрібно окропити себе водою.

Коров'яче молоко в цей день має значні корисні властивості. Воно зцілює від хвороб.

Прикмети на Філлімона

По цьому дню визначали, яка погода буде 27 лютого.

Тепла погода в цей день - віщує тепле літо.

Вночі випав іній - вдень чекай снігу.

Якщо морозно і вітряно, то в наступному році буде урожай хороший.

Погода протягом дня змінюється - до відлиги.

Вітер дме в одну сторону, а хмари летять в іншу, то скоро буде похмуро і сніг піде.

Що не можна робити в цей день

Виходити з дому не вмившись, а також залишати будинок в безладді.

Також не рекомендується взагалі виходити на вулицю. Вважається, що в цей час по землі ходить всяка нечисть.

Іменини в цей день відзначають Микола і Іларіон.