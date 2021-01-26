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Свято 26 січня: що не можна робити на Ярему, прикмети

Вівторок 26 січня 2021 05:55
Свято 26 січня: що не можна робити на Ярему, прикмети
На Ярему приділяли велику увагу котячим (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

26 січня православні християни згадують святих мучеників Ярему та Стратоніка Сингідонських. За народним календарем дата отримала назву день Яреми, Ярема на печі.

Святий Ярема був дияконом міста Сингідон (зараз Белград-столиця Сербії). За християнську віру він був засуджений на ув'язнення. Святого довго катували, але він не відрікся від віри, за що його втопили в річці Дунай.

Стратонік був тюремним охоронцем та другом Яреми, а ще таємним християнином. Бачачи страждання, які випали на долю його друга, він не зміг стримати сліз, та видав себе. Його викрили в християнстві, піддали тортурам, але бачачи його непохитність, теж втопили в річці. На третій день мощі святих були знайдені віруючими на березі Дунаю і поховані.

Головні прикмети 26 січня

  • Хто лежить на печі 26 січня - хворіти не буде. Хто на вулицю вийде - зустріне лихоманку.
  • Якщо на Ярему вб'єш кішку, то отримаєш сім нещасть.
  • Навколо Місяця 26 січня видно коло - буде хуртовина.
  • Ліс шумить - чекай тепла.
  • У лісі 26 січня тріщать дерева - скоро вдарять сильні й тривалі морози.
  • Собака спить біля будки - чекай відлиги. Якщо спить, згорнувшись в клубок - холоди протримаються ще довго.
  • Якщо під вікном щебече синиця - прикмета до того, що слід очікувати ранньої весни.
  • На день Яреми визначали погоду на найближчий час з поведінки кішки. Якщо вона стіну кігтиками дере - до негоди, шкрябає підлогу - до заметілі, черевцем догори вляглася і потягується або катається на підлозі - до потепління, згорнулася клубком і носик сховала - до морозу.

Головні традиції цього дня

Найголовніша традиція 26 січня - особлива повага домашнім тваринам. Головними прихильницями сьогодні вважаються кішка і собака. З ними пов'язано безліч прикмет, обрядів та забобонів.

Коли маленька дитина погано засинає, на день Яреми, перш ніж укладати її, треба спочатку кішку в колиску пустити (тільки не чорну). Якщо вона там трохи полежить, то і нечисту силу віджене, і ліжечко зігріє. Вважається, що після цього дитина весь рік буде добре спати.

Якщо в родині хтось захворів, то для якнайшвидшого одужання потрібно 26 січня посадити хворого на те місце, де найчастіше любить лежати кішка.

Уважно спостерігайте за представниками котячих. В ті місця, де вони ніколи спати не лягають, людям не слід ставити ліжко або стіл (слов'яни називали такі місця гнилими).

26 січня у наших предків було заведено проводити цілий день вдома, люди старались нікуди без особливої потреби не виходити. Хто порушить заборону і вийде на мороз, обов'язково хворобу підхопить. З цього приводу в народі навіть приказку придумали: "хто на Ярему весь день на печі пролежить, то в році хворіти не буде. Хто на вулицю піде, той з лихоманкою зустрінеться".

Сьогодні Іменини святкують - Максим і Яків.

Як ми раніше писали, перенесення робочих днів через свята можуть скасувати.

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