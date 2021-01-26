Свято 26 січня: що не можна робити на Ярему, прикмети

На Ярему приділяли велику увагу котячим (колаж РБК-Україна)

26 січня православні християни згадують святих мучеників Ярему та Стратоніка Сингідонських. За народним календарем дата отримала назву день Яреми, Ярема на печі.

Святий Ярема був дияконом міста Сингідон (зараз Белград-столиця Сербії). За християнську віру він був засуджений на ув'язнення. Святого довго катували, але він не відрікся від віри, за що його втопили в річці Дунай.

Стратонік був тюремним охоронцем та другом Яреми, а ще таємним християнином. Бачачи страждання, які випали на долю його друга, він не зміг стримати сліз, та видав себе. Його викрили в християнстві, піддали тортурам, але бачачи його непохитність, теж втопили в річці. На третій день мощі святих були знайдені віруючими на березі Дунаю і поховані.

Головні прикмети 26 січня

Хто лежить на печі 26 січня - хворіти не буде. Хто на вулицю вийде - зустріне лихоманку.

Якщо на Ярему вб'єш кішку, то отримаєш сім нещасть.

Навколо Місяця 26 січня видно коло - буде хуртовина.

Ліс шумить - чекай тепла.

У лісі 26 січня тріщать дерева - скоро вдарять сильні й тривалі морози.

Собака спить біля будки - чекай відлиги. Якщо спить, згорнувшись в клубок - холоди протримаються ще довго.

Якщо під вікном щебече синиця - прикмета до того, що слід очікувати ранньої весни.

На день Яреми визначали погоду на найближчий час з поведінки кішки. Якщо вона стіну кігтиками дере - до негоди, шкрябає підлогу - до заметілі, черевцем догори вляглася і потягується або катається на підлозі - до потепління, згорнулася клубком і носик сховала - до морозу.

Головні традиції цього дня

Найголовніша традиція 26 січня - особлива повага домашнім тваринам. Головними прихильницями сьогодні вважаються кішка і собака. З ними пов'язано безліч прикмет, обрядів та забобонів.

Коли маленька дитина погано засинає, на день Яреми, перш ніж укладати її, треба спочатку кішку в колиску пустити (тільки не чорну). Якщо вона там трохи полежить, то і нечисту силу віджене, і ліжечко зігріє. Вважається, що після цього дитина весь рік буде добре спати.

Якщо в родині хтось захворів, то для якнайшвидшого одужання потрібно 26 січня посадити хворого на те місце, де найчастіше любить лежати кішка.

Уважно спостерігайте за представниками котячих. В ті місця, де вони ніколи спати не лягають, людям не слід ставити ліжко або стіл (слов'яни називали такі місця гнилими).

26 січня у наших предків було заведено проводити цілий день вдома, люди старались нікуди без особливої потреби не виходити. Хто порушить заборону і вийде на мороз, обов'язково хворобу підхопить. З цього приводу в народі навіть приказку придумали: "хто на Ярему весь день на печі пролежить, то в році хворіти не буде. Хто на вулицю піде, той з лихоманкою зустрінеться".

Сьогодні Іменини святкують - Максим і Яків.

Як ми раніше писали, перенесення робочих днів через свята можуть скасувати.