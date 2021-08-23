Свято 23 серпня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
23 серпня 2021 року за православним календарем вшановується пам'ять святого Лаврентія Римського. У народі свято так і називають - Лаврентьєвим днем. Йому прийнято молитися про захист від хвороб і пристріту.
Що заборонено робити сьогодні, яких традицій і прикмет важливо дотримуватися і кого привітати з днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Традиції 23 серпня
У цей день прийнято передбачати погоду, споглядаючи воду в річках і озерах. Якщо поверхня водойми спокійна, очікується безвітряна осінь, а взимку не буде хуртовин.
Випала в цей день роса вважається цілющою. А вода з джерел дає силу, красу і здоров'я. Колись дівчата з самого ранку йшли до джерела, щоб вмитися чистою водою.
Важливі прикмети на Лаврентія
Сильна спека або сильні дощі віщували таку ж погоду на осінь. Ці ж прикмети пророкували рибалкам хороший улов в кінці літа - початку осені.
Вечірня зоря з червонуватим відтінком і такого ж кольору призахідне сонце - вночі чекай грози.
Грім і прохолодна погода сьогодні означає, що така погода затягнеться надовго.
Якщо бур'яни влітку ростуть особливо високі - зима буде сніжною.
Сновидіння, що приснилися в цю ніч, збудуться протягом дванадцяти років.
Що не можна робити на Лаврентія
- Замітати в будинку, щоб не накликати біду.
- Давати в борг - це до безгрошів'я і труднощів.
- Братися за спиці і голки. Того, хто буде в цю неділю шити або в'язати, спіткає невдача.
23 серпня все ще триває Успенський піст (14-27 серпня), тому їсти м'ясо, рибу, яйця, молочну продукцію не можна. Також як і пити алкоголь, шуміти, гуляти і голосно веселитися.
З днем ангела сьогодні слід привітати:
Афанасія, В'ячеслава, Лаврентія, Романа, Сава, а також Розу.
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