Свято 22 січня: що не можна робити на День Пилипа, прикмети

22 січня 2020 року православні українці вшановують пам'ять Євстратія Пилипа. Крім того, цей день має важливе історичне значення для нашої країни - ми святкуємо День Соборності - возз'єднання Західної і Східної України в 1919 році. Головні прикмети, традиції і заборони сьогоднішнього дня - в матеріалі Lite.
У давнину люди вважали, якою погода буде 22 січня, такий буде і вересень. У цей день люди починали братися до господарських робіт, про яких згадували після тривалих січневих гулянь.
22 січня, за традицією, треба обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе Святки" - всю святкову безтурботність, що допоможе швидше приступити до роботи.
Прийнято в цей день було багато працювати. Подвір'я, хату, господарські будівлі доводити до ладу. Люди займалися пранням, заготівлею дров, готували їжу.
Якщо на Пилипа день ясний та погожий, рік буде благополучним і врожайним.
Ворони сидять на верхівках дерев, є провісниками посилення морозів, якщо птахи сидять на снігу - це до потепління.
Кішка залізла на піч - варто чекати морозів, лежить догори черевом - до тепла.
Людина, народжена в цей день, може стати хорошим миротворцем.
Оскільки цей день присвячений працьовитості, категорично не можна байдикувати, а також працювати спустивши рукава. Такі горе-працівники можуть накликати не себе невдачі та хвороби.
Не можна в цей день сваритися, насміхатися над кимось або знущатися.
Цікавим марновірством цього дня є заборона на пришивання гудзиків. Переказ говорить, що людина, яка пришила гудзик на Пилипа, не зможе позбутися від старих проблем.
Відзначимо, що крім Пилипа іменинниками 22 січня є також Євстрат, Поліект, а також Петро.
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