Свято 22 липня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини

22 липня 2021 року за православним календарем відзначається день священномученика Панкратія, який постраждав за свою віру. А в народі це свято називається чорничним днем, відповідно багато його звичаїв пов'язані саме з цією ягодою.
Що можна і не можна робити сьогодні, важливі традиції, прикмети, хто відзначає день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
На Панкратія прийнято було збирати перший урожай огірків. При цьому перший овоч мав зірвати наймолодший член сім'ї - це за повір'ями забезпечувало урожай на наступний рік.
Ще одна традиція говорить, що перший огірок потрібно було закопати так глибоко, щоб до нього ніхто не дістався. Така дія мала також забезпечити багатий урожай в наступному році.
Звичайно ж з цього дня відправлялися збирати чорницю. Згідно з прикметою, якщо ягід в лісі багато, морози будуть тріскучими взимку. А якщо до цього часу чорниця не поспіла, осінь буде холодною. З ягоди пекли пироги і варили на зиму варення. Вважалося, що вона може допомагати з поганим зором, бореться з ревматизмом, хворобами шлунково-кишкового тракту.
Щоб привернути удачу в дім, на ніч рекомендується відкрити вікно на кватирку. Тоді в приміщення увійде позитивна енергія.
Знахарі в цей день збирали лікарські трави і сушили їх. Вважалося, що зібрані на Панкратія трави найкраще підходять для ритуалів любовної магії.
22 липня максимально підходить для переїзду - на новому місці життя буде в радість.
Вважається, що людині, народженій 22 липня, дано знання грибів і ягідних місць, в чому завжди можна буде переконатися особисто.
Олександр, Кирило, Феодор, Андрій і Михайло.
Раніше ми писали, коли в Україні відзначатиметься День Іллі, які традиції і звичаї свята існують, і що потрібно зробити до цього дня.