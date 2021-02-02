Свято 2 лютого: що заборонено робити на Євфимія Великого, прикмети

2 лютого 2020 року українці святкують Євфимія Великого. Він володів даром пророцтва, допомагав впоратися від всіляких бід, виганяв бісів і зцілював людей від хвороб.
Основним джерелом відомостей про Євфімія Великого є його житіє, написане Кирилом Скифопольським, якого вважають "одним з кращих агіографів за жвавістю викладу", відзначаючи, що він "володіє цими якостями історика".
Євфимій народився в римській провінції Малої Вірменії, в місті Мелітена. У три роки втратив батька і на прохання матері був прийнятий на виховання єпископом Мелитенським Отрієм, який хрестив його і провів через всі ступені церковних посад, доручивши після нагляд за навколишніми монастирями.
У віці двадцяти восьми років Євфимій відправився в паломництво в Єрусалим і після поклоніння святиням вирушив до місцевих пустельників. Там він вважав за краще жити в затворі, виходячи з нього тільки по суботах.
Одного разу сталося те, що шокувало всіх: Євфимій зцілив сина арабського філарха, прийняв хрещення з ім'ям Петро. Звістка про це привернула безліч людей, які шукали настанови й зцілень.
Іменини цього дня відзначають Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій і Петро.
До речі, сни з 1 на 2 лютого вважаються віщими. Обов'язково постарайтеся запам'ятати їх.
Як ми раніше повідомляли, православний календар на лютий 2021 року виглядає так.