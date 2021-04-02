Свято 2 квітня: що потрібно зробити в день Світлани, щоб привернути щастя

2 квітня 2021 року за православним календарем відзначають день Фотинії Колодязниці (Фотинії Самарянки), Світлани в сучасній інтерпретації. Згідно з Біблією, це та сама жінка, в якої Ісус Христос попросив води з криниці Якова.

Що можна і не можна робити в цей день, щоб не накликати біду, а що потрібно зробити обов'язково, щоб привернути щастя - читайте в нашому матеріалі.

Зробіть це обов'язково в день Світлани

Вважалося, що на Фотинію вода набуває цілющих властивостей. Обов'язково в цей день потрібно було вмиватися водою з криниці - так можна було вилікуватися від різних хвороб.

У Світлани можна попросити допомоги про здоров'я іншим чином. Напишіть молитву на листочку, загорніть в тканину і дайте хворому, щоб він носив її три або дев'ять днів. Після чого записку потрібно спалити на свічці.

Що не можна робити в день Світлани

Сьогодні не варто злитися, випромінювати негативну енергетику, думати про погане і затівати сварки.

Не рекомендується при приготуванні їжі використовувати "вчорашню" воду - наприклад, ту що з вечора лишилася в чайнику або каструлі. Так можна позбутися життєвих сил.

Щоб не було проблем з боку шлунково-кишкового тракту, не варто різати сиру курку - її неодмінно потрібно готувати цілком.

Не розповідайте про свої плани і не діліться ідеями з іншими. Інакше їх не вдасться реалізувати, а на шляху вас чекають перешкоди.

Не можна 2 квітня перераховувати свої накопичення і перебирати запаси - від цього вони тільки скоротяться.

Важливі прикмети 2 квітня:

Якщо вночі зірок не видно, буде тепло.

Дощ пішов - восени буде багато грибів.

Якщо кішка згортається клубком і ніс ховає, то скоро похолодає. На вулицю проситься - до теплих і сонячних днів.

Вдень жарко, а вночі холодно - найближчі дні будуть погожими.

Сині хмари - до тепла і дощу.

У кого іменини 2 квітня

Іменини 2 квітня відзначають Світлана, Олександра, Анатолій, Василь, Віктор, Нікіта, Сергій.

Цікава прикмета:

Після пробудження потрібно відразу подивитися на погоду: якщо похмуро, то сон здійсниться в цей же день. Якщо ж ви цього не хочете, розкажіть про те що наснилося у відчинене вікно і захлопніть його якнайшвидше.