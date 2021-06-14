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Свято 14 червня: що строго заборонено робити, у кого День ангела

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Понеділок 14 червня 2021 05:30
Свято 14 червня: що строго заборонено робити, у кого День ангела Фото: Яке свято 14 червня 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

14 червня 2021 року в православ'ї вшановується пам'ять святого мученика Юстина Філософа. У народі його називали Устинів день, в який потрібно було дотримуватися важливих традицій і стежити за прикметами.

Що можна і не можна робити сьогодні, заборони і звичаї, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції Устинового дня

14 червня потрібно обов'язково попросити вибачення у коханої людини, навіть якщо ви ні в чому не винні. Цей день потрібно провести в любові і гармонії. Якщо ж є вина, а вибачення не попросили - буде біда.

Для цього рано вранці зверталися до своєї половинки зі словами: "Пробач за все, що зробив і подумав, навіть якщо немає провини за мною".

Незаміжні дівчата могли позбутися нав'язливого залицяльника або назавжди прив'язати до себе того єдиного, про якого довго мріяла.

У цей день уважно стежили за вітром, його заговорювали. Вважалося, що повітряні потоки можуть вплинути на зростання і урожай хліба.

Що суворо заборонено робити 14 червня 2021 року:

  • У цей день не можна лаятися, сваритися.
  • Заборонено працювати в городі, інакше буде неврожай.
  • Перебувати з нелюбами в цей день теж не слід. Провести Устинів день треба в турботі і любові.
  • Категорично заборонялося будувати паркани. Вважалося, якщо звести огорожу навколо будинку, городу або поля, це до пожежі.
  • Також 14 червня намагалися не проводити ремонтні роботи, щоб не накликати серйозних Бід на сім'ю.
  • Не можна займатися випічкою - це до бідності.
  • Заборонено відмовляти в допомозі всім, хто попросить. Особливо, якщо це були безпорадні і жебраки.
  • Ділитися сновидіннями. Поганий сон можна було розповісти тільки ввечері, а хороший - ніколи і нікому.
  • Не можна рвати цілющі рослини в лісі прямо з коренем - частина кореня повинна залишитися в землі. Інакше ліки з цієї рослини буде отруйним.
  • Небезпечно в цей день брехати по дрібницях або обмовляти на когось. Біда прийде до вас бумерангом.

Іменини 14 червня святкують Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра.

Важливі прикмети свята

  • Веселка вранці говорила про денний або вечірній дощі.
  • Якщо сонце встає на чистому небі, хорошому врожаю хліба бути.
  • На Устина вітер із заходу - скоро погіршиться погода.
  • Бліде сонце вранці - ввечері будуть опади.
  • Люди, що народилися 14 червня, всього досягають як правило, в зрілі роки: і сім'ю заводять, і будинок будують.

Раніше ми писали, коли українці відсвяткують Трійцю 2021 і що обов'язково потрібно зробити напередодні свята.

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