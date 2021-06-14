Свято 14 червня: що строго заборонено робити, у кого День ангела
14 червня 2021 року в православ'ї вшановується пам'ять святого мученика Юстина Філософа. У народі його називали Устинів день, в який потрібно було дотримуватися важливих традицій і стежити за прикметами.
Що можна і не можна робити сьогодні, заборони і звичаї, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі.
Важливі традиції Устинового дня
14 червня потрібно обов'язково попросити вибачення у коханої людини, навіть якщо ви ні в чому не винні. Цей день потрібно провести в любові і гармонії. Якщо ж є вина, а вибачення не попросили - буде біда.
Для цього рано вранці зверталися до своєї половинки зі словами: "Пробач за все, що зробив і подумав, навіть якщо немає провини за мною".
Незаміжні дівчата могли позбутися нав'язливого залицяльника або назавжди прив'язати до себе того єдиного, про якого довго мріяла.
У цей день уважно стежили за вітром, його заговорювали. Вважалося, що повітряні потоки можуть вплинути на зростання і урожай хліба.
Що суворо заборонено робити 14 червня 2021 року:
- У цей день не можна лаятися, сваритися.
- Заборонено працювати в городі, інакше буде неврожай.
- Перебувати з нелюбами в цей день теж не слід. Провести Устинів день треба в турботі і любові.
- Категорично заборонялося будувати паркани. Вважалося, якщо звести огорожу навколо будинку, городу або поля, це до пожежі.
- Також 14 червня намагалися не проводити ремонтні роботи, щоб не накликати серйозних Бід на сім'ю.
- Не можна займатися випічкою - це до бідності.
- Заборонено відмовляти в допомозі всім, хто попросить. Особливо, якщо це були безпорадні і жебраки.
- Ділитися сновидіннями. Поганий сон можна було розповісти тільки ввечері, а хороший - ніколи і нікому.
- Не можна рвати цілющі рослини в лісі прямо з коренем - частина кореня повинна залишитися в землі. Інакше ліки з цієї рослини буде отруйним.
- Небезпечно в цей день брехати по дрібницях або обмовляти на когось. Біда прийде до вас бумерангом.
Іменини 14 червня святкують Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра.
Важливі прикмети свята
- Веселка вранці говорила про денний або вечірній дощі.
- Якщо сонце встає на чистому небі, хорошому врожаю хліба бути.
- На Устина вітер із заходу - скоро погіршиться погода.
- Бліде сонце вранці - ввечері будуть опади.
- Люди, що народилися 14 червня, всього досягають як правило, в зрілі роки: і сім'ю заводять, і будинок будують.
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