Свято 12 серпня: що не можна робити, а що потрібно зробити в цей день обов'язково

12 серпня 2021 року в православній церкві вшановується пам'ять мученика Іоанна Воїна, а також Сили і Силуана, учнів і сподвижників святого апостола Павла.
Що заборонено робити на свято, важливі традиції, прикмети, обряди, кого привітати з іменинами - читайте нижче в нашому матеріалі.
Вважається, якщо в цей день помолитися Іоанну Воїну ображеним і скорботним, вони можуть отримати розраду.
А якщо людина, що стала жертвою крадіжки, помолиться святому мученику, то злодії скоро самі проявлять себе. Якщо ж злодій присягнеться ім'ям Іоанна Воїна, що не винен, але збреше при цьому, його покарає сам святий.
Наші предки в цей день побоювалися відьом, які за повір'ям доїли корів і пили їхнє молоко.
А будь-який хліб, посіяний на Силу, дасть хороший урожай. У народі свято вірили в те, що сам святий допомагає в польових роботах.
Силуан і Сила вважаються покровителями пасічників. Їм молилися про здоров'я бджіл і гарний врожай меду.
У цей день заведено збирати ожину, ягоду, яка якраз дозрівала до цього часу. Крім ожини цілющі властивості в цей день приписували лопуху - рослину збирали, сушили і потім прикладали до хворих суглобів, намагаючись позбутися від ломоти в колінах і кістках.
Валентин, Лука, Анатолій, Герман, Іван, Павло, Максим Ангеліна. Привітайте їх сьогодні з днем ангела!
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